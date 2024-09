Anchetă în Iran. Cauzele prăbușirii elicopterului președintelui Ebrahim Raisi

Teheran. O anchetă derulată dearmata iraniană a stabilit cauzele prăbușirii elicopterului în care se afla Ebrahim Raisi. Accidentul, petrecut în urmă cu câteva luni s-a soldat cu moartea președintelui și a unor membri ai anturajului său.

Concluziile la care au ajuns investigatorii accidentului au fost prezentate la televiziunea iraniană de stat. Raportul arată în ce condiții s-a prăbușit elicopterul în care călătorea Ebrahim Raisi şi membri ai anturajului său.

În luna mai, mai precis pe 19 mai, fostul președinte iranian a murit într-un accident aviatic. Elicopterul în care se afla s-a prăbușit, în timpul unui zbor într-o zonă muntoasă. Ebrahim Raisi se întorcea de la inaugurarea unui baraj construit la frontiera cu Azerbaidjanul.

Ancheta armatei iraniene a stabilit că elicopterul s-a prăbușit din cauza unor condiții meteo nefavorabile, după cum relatează AFP. Raportul stabilește că accidentul a fost provocat de „apariţia bruscă a unei mase de ceaţă dense”. Din cauza lipsei de vizibilitate, aparatul de zbor s-a ciocnit cu coasta muntoasă.

Comisia specială însărcinată cu ancheta, formată de Statul Major al Forţelor armate, a concluzionat că „principala cauză a accidentului au fost condiţiile climatice şi atmosferice complexe din regiune în primăvară”.

An official investigation into the helicopter crash in May that killed Iran's President Ebrahim Raisi and seven other people found it was caused by challenging climatic and atmospheric conditions, Iranian state TV reported. https://t.co/esXgpnHj50

— ABC News (@ABC) September 1, 2024