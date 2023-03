Ancheta de la Bergamo, încheiată. Procurorii: Suspecții au provocat răspândirea necontrolată a virusului. Fostul premier Giuseppe Conte, suspect

Ancheta de la Bergamo a vizat în special lipsa unei „zone roșii” în Val Seriana și absența unui plan actualizat de pandemie lansat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Infracțiunile sunt neglijență agravată, omor multiplu, refuzul prezentării documentelor oficiale pentru douăzeci de suspecți.

20 de foşti oficiali italieni sunt acuzaţi de omor multiplu, după pandemia de COVID

După trei ani, parchetul din Bergamo a închis ancheta privind gestionarea COVID în primele luni de pandemie în cea mai afectată provincie. Printre suspecți sunt fostul premier Giuseppe Conte, fostul ministru al Sănătății Roberto Speranza, președintele regiunii Lombardia Attilio Fontana, fostul consilier pentru bunăstare Giulio Gallera și președintele Institutului de Sănătate Silvio Brusaferro.

În total, există aproximativ douăzeci de suspecți, inclusiv coordonatorilor primului comitet tehnic științific, Agostino Miozzo, șeful de atunci al Protecției Civile Angelo Borrelliiar, preşedintele Consiliului Superior de Sănătate Franco Locatelli.

Primele reacţii ale suspecţilor

Giuseppe Conte şi Roberto Speranza, fost ministru al Sănătății, au reacţionat după ce au aflat că sunt suspecţi în ancheta de la Bergamo.

„Am aflat de la agențiile de presă știri referitoare la ancheta din Bergamo. Anticipez imediat disponibilitatea mea maximă și colaborarea cu justiția. Sunt calm în fața țării și a cetățenilor italieni pentru că am lucrat cu cel mai mare angajament și cu un deplin simț al responsabilității în unul dintre cele mai grele momente trăite de Republica noastră”, a transmis într-o notă, președintele M5S, Giuseppe Conte.

„Aud știri despre ancheta din Bergamo de la agențiile de presă. Întotdeauna am crezut că oricine a avut responsabilitatea de a gestiona pandemia ar trebui să fie gata să dea socoteală pentru aceasta. Sunt foarte senin și sigur că am acționat mereu cu disciplină și onoare în interesul exclusiv al țării. Ca întotdeauna, am încredere deplină în justiție”, a transmis deputatul Roberto Speranza, fost ministru al Sănătății.

În perioada februarie-aprilie 2020, pandemia de COVID a devastat regiunea Bergamo. Au fost atunci peste 6.000 de decese. Printre capetele de acuzare aduse oficialilor italieni – omor multiplu, epidemie din culpă, refuz de predare de documente oficiale. Procuratura din Bergamo spune că dezastrul putea fi evitat, informează quotidianosanita.it.