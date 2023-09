Anca Țurcașiu, succes la bărbați după divorț. Cine i-a atras atenția

Anca Țurcașiu a declarat că există mulți bărbați care o curtează la trei ani de la divorț și că i se par normal să se întâmple asta. Actrița a fost însoțită de un bărbat la un eveniment important, dar a spus că este doar fiul unei prietene apropiate. Acesta este student la Facultatea de Arhitectură și designer vestimentar și își dorește să învețe meserie de la vedetă.

„Asta e ceva normal”, a spus Anca despre bărbații care o curtează. „Am venit însoțită de fiul prietenei mele, care este student la Facultatea de Arhitectură, viitor designer vestimentar, foarte talentat. Este băiatul prietenei mele și am zis că trebuie și el să cunoască lumea asta”, a mai declarat ea.

Actrița a declarat că toată viața a fost curtată de bărbați, dar că este greu de cucerit. Ea a divorțat de soțul ei după 22 de ani de căsnicie. În prezent, acesta are o nouă relație. După ce a aflat că fostul partener iubește din nou, vedeta a declarat că nu și-a pierdut încrederea în bărbați. Cu toate astea, Anca preferă să fie mai atentă înainte de a se arunca într-o aventură.

„Toată viața am fost o femeie curtată și sunt, este normal. Cum pot fi cucerită…? Nu sunt greu de cucerit. Nu cred, nu știu. Habar n-am”, a spus Anca Țurcașiu.

Actrița a mai spus că lucrează foarte mult în domeniul designului de interior. Ea ține și cursuri de „arta conversației și ținută în societate.” Aceasta a declarat că timpul ei liber este limitat pentru că se ocupă de musicalul „Mama mia”, dar și alte spectacole.

„Vara aceasta am lucrat, trei luni de zile, de pe 10 iunie, până aseară, la un resort de pe litoral. Am lucrat multe ore pe zi, ca să fac vreo 3.000 mii de oameni fericiți. Cursurile pe care le fac cu elevii sunt de „arta conversației și ținută în societate” și lucrez în domeniul designului de interior pentru oamenii care mă solicită. Spectacole urmează în toamna asta. Joc în musicalul „Mama mia”, comedii, am turnee prin țară”, a mai spus Anca pentru Viva.