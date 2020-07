Un cuplu celebru în anii ’90 a fost format de doi artiști foarte populari la acea vreme. Este vorba despre Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu. Au fost împreună, iar cantautorul era cu 16 ani mai în vârstă decât partenera sa. Actrița povestea în urmă cu șase ani cum a decurs relația cu popularul interpret.

„Relația mea cu el a durat vreo patru ani. Era o diferență de 16 ani între noi, dar el și acum e un copil mare, și atunci era mult mai copil decât mine. Cânta toată ziua la chitară, râdea, mă pupa încontinuu, țopăia pe stradă că un copil, iar eu veneam după o relație mai serioasă, mai academică, nu știu cum să spun, din care probabil că am sărit pentru că a fost o gură de aer. A fost altceva”, afirma Anca Țurcașiu într-un interviu acordat în 2014 pentru revista Tango.

Ea a recunscut că a fost afectată după despărțirea de Gheorghe Gheorghiu. „Am suferit mult. Mergeam pe stradă și plângeam. Mi se părea nedrept ce trăiesc. Așa că atunci când am primit invitația să plec în turneu în SUA pentru o lună nu am stat pe gânduri.”

Artistul a spus că despărțirea s-a produs firesc și nu a fost provocată de apariția unei alte femei în viața sa. „Eu rămân un veşnic romantic. Unde dragoste nu e se poate şi fără. Nici cheltuieli prea mari nu sunt. Degeaba, dacă nu ai bani… Nu ştiu dacă te iubeşte cineva dacă nu ai bani.

Crezi că mai iubire sinceră? Eu mă îndrăgostesc în fiecare zi. Anca mi-a fost şi parteneră de scenă. Am un respect deosebit pentru Anca şi pentru toate iubitele mele. Am rămas în relaţii bune cu fostele mele. Anca chiar mi-e tare dragă şi mă bucur că arată extraordinar. Ne-am despărţit pentru că atâta a fost. Nu am înşelat-o”, a afirmat Gheorghe Gheorghiu conform wowbiz.