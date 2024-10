Monden Anca Țurcașiu, scoasă din răbdări la emisiunea Asia Express. Ce a deranajat-o pe vedetă







Anca Țurcașiu a ajuns la capătul răbdării la emisiunea Asia Express, atunci când a venit vorba despre ceea ce o motivează. Răspunsurile celorlalți concurenți au fost marea ei problemă.

Vedeta deranjată de răspunsurile colegilor de la emisiunea Asia Express

La una dintre provocările lansate de prezentatoarea emisiunii, răspunsurile colegilor au cam scos-o din sărite pe Anca Țurcașiu. Participanții au fost întrebați ce o motivează pe vedetă. Mulți dintre ei au răspuns la unison: suferința altora. Acest lucru a afectat-o pe vedetă, care nu s-a mai abținut.

”Eu chiar am o problemă, să știi, legată de lucrul ăsta pentru că mi se pare că lumea are o părere foarte proastă despre mine, iar eu consider că n-am făcut nimic greșit și n-am supărat pe nimeni cu nimic niciodată. De ce să spui asta?”, a explicat Anca Țurcașiu. Doar că lucrurile nu s-au oprit aici. Prezentatoarea a mai întrebat și ce îi place colegei Ancăi să primească.

”Lumea chiar are o părere proastă despre tine”

Din nou, răspunsul a fost unul care nu a flatat-o pe Anca, mai exact, concurenții au spus că îi place să primească în dar comenzi. Chiar dacă vedeta nu a fost încântată, Andreea Samson a liniștit-o. ”Tu ești boss-ul, ești șefă și ai talentul ăsta de a spune: tu du-te acolo, fă acolo, tu faci aia, eu fac aia. Nu trebuie să o iei personal, eu m-am distrat”, a spus colega Ancăi.

Pe de altă parte, replicile dure în ceea ce o privește pe Anca Țurcașiu au continuat și în mediul online. Oamenii au opinat că, de fapt, vedeta și-ar fi arătat adevărata față, în cadrul competiției. „Să nu ți se pară, lumea chiar are o părere proastă despre tine”, a comentat o persoană. „În sfârșit Anca Turcașiu a realizat cum e percepută și ce fel de om este ea. Noroc cu emisiunea să o vadă o tara întreagă”, a explicat altcineva.