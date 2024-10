Monden Raluca Pastramă se revoltă. Pepe a întrecut măsura: Este ceva foarte groaznic







Raluca Pastramă a avut prima reacția după ce fostul ei soț, Pepe, a făcut publice mai multe filmări compromițătoare cu ea. Într-un videoclip, aceasta este în stare de ebrietate în toaletă. Raluca a recunoscut că era mahmură în acest filmuleț.

Raluca Pastrană se revoltă

„Acum eu am văzut ce a declarat ieri Pepe și faptul că am văzut șocul vostru, m-a șocat pe mine. Eu nu cred asta, mie nu mi se par șocante. Voi care sunteti oameni cu atat de multe experiență în spate, nu aveti cum să fiti șocati. Voi ati făcut în fața televizorului, nu vin sa ma acuz, în fața publicului a apărut că s-a văzut ceva șocant. Ferească Dumnezeu cine are asemenea dureri în viață, este de plâns. Este ceva foarte groaznic. Nu ai cum să o iei de bună, mai ales că nu se vede nimic din partea anatomică. Țin neapărat că vă multumesc ca ati empatizat cu mine in prima parte a emisiunii. Ati reactionat corect. Mai departe, știți cum a venit el?”, a spus Raluca.

A recunoscut că era mahmură în filmare

Fosta soție a lui Pepe a spus că nu este normal ca acesta să arate filmări din intimitatea lor și că trebuie să se gândească că fetițele lor vor vedea aceste videoclipuri.

„A reușit atât de tare să manipuleze situația și să facă să pară atât de grav. Eu nu mă văd în afara acelei filmări, exact cum ați spus și voi, eu mă aflam pe toaletă și mâncam, el m-a filmat. Bărbatul cu care am un copil, era o filmare din intimitatea noastră. O să vadă imaginile alea și copiii lui. Ar fi trebuit să discutăm despre binele copiilor nostri. Felul în care s-a pus problema, cu uite cum sunt farfuriile. Vă mulțumesc că ați reanalizat imaginile”, a spus Raluca Pastramă la Un show păcătos.

Raluca Pastramă susține că Pepe vrea să-i facă rău

Raluca a spus că Pepe încearcă să manipuleze publicul și să-i facă o imagine proastă. Ea a mai declarat că fetițele nu erau acasă atunci când stătea mahmură în toaletă și că fostul soț inventează.

„Dacă ar fi existat acele discuții, exact așa cum a venit cu aceste filmări, le-ar fi adus și pe ele. Sincer vă spun că pe mine m-a șocat reacția voastră. Eu îl cunosc pe Pepe. Singura discuție care ar fi trebuit să fie că eu eram pe toaletă și eram mahmură, cred că știți toți cum arată o persoană mahmură. Știi ce mă rănește cel mai tare?

Încă o chestie prin care vrea să manipuleze publicul este să spună că cei mici erau acasă. În poza sau videoclipul acela copiii nu erau acasă. Să te ferească Dumnezeu de așa ceva”, a mai spus aceasta.