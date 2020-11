Potrivit impact.ro. decizia medicului i-a surprins pe toți apropiații, care nu se așteptau ca Anca să fie înlocuită atât de repede. 22 de ani au petrecut cei doi împreună, însă acest lucru nu pare să fi contat pe doctorul Georgescu.

După divorțul de soțul său, Anca Țurcașiu a părăsit căminul conjugal și s-a mutat într-un apartament situat într-o zonă rezidențială a Capitalei. În locuință a rămas Cristian, care acum nu mai este singur, după ce iubita lui s-a mutat în casa pe care a împărțit-o cu Anca mai bine de două decenii.

”Am divortat! Am divortat de barbatul pe care l-am ales sa-mi fie sprijin! Suflet pereche! In bratele caruia am crezut ca voi imbatrani! Dar viata iti ofera lectii de invatat! Ne nastem sa primim lectii! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsa ca sunt iubita de Dumnezeu si de voi si astept de acum inainte liniste, echilibru, iubire, pace si armonie! Stiu ca cineva acolo sus ma iubeste si voi avea parte de tot binele Pamantului! Nu asteptati nimic de la mine! Nu voi raspunde nimanui!”, a scris artista pe Facebook.