Ultimele detalii despre MOARTEA CARE A ŞOCAT România. Cine este de vină? Breaking news

CNAIR a venit cu o serie de precizări referitoare la zona și condiții, după ce cântăreața Anca Pop și-a pierdut viața într-un accident.





„Vorbim, in zona in care s-a produs accidentul - din dreptul localitatii Svinita, de o curba lina, aproape un drum drept. Nu este considerat drum periculos sau punct negru - zona care sa favorizeze accidente. Nu a avut loc, in ultimii 6-7 ani niciun accident rutier acolo. La momentul producerii accidentului, drumul era curat, cu antiderapant pe el, marcaje, inclusiv marcaje care recomanda reducerea vitezei pana la 50 km/h.

Inclusiv politia a consemnat ca drumul era curat si nu acesta a dus la producerea accidentului. Noi, dupa un accident care a avut loc in urma cu un an pe acest drum, la o distanta de circa 50 de kilometri de locul acestui accident am identificat toate punctele negre, toate punctele cu risc de accident de pe clisura Dunarii. Au fost identificate 26 de puncte negre, intre Orşova si Sviniţa, puncte in care am montat, deja, parapeti. Dar pe aceasta portiune nu a fost montat parapet pentru ca nu reprezenta punct negru, adica nu e o portiune periculoasa.

In plus, distanta de la drum si pana la Dunare era de peste 20 de metri, ea circuland pe banda dinspre versant. E greu de crezut ca ar fi derapat sau ar fi fugit din cauza curbei. Tocmai din aceste motive se desfasoara o ancheta a politiei pentru a se stabili exact cauzele producerii acestui regretabil accident.”, a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, conform bzi.ro.

Poliția a precizat că o maşină a căzut în Dunăre, în zona localităţii Sviniţa din judeţul Mehedinţi, iar la volan se afla o tânără în vârstă de 34 de ani, informează autorităţile.

După cercetări s-a descoperit că este vorba despre cântăreaţa Anca Pop, conform documentelor găsite la locul accidentului. Tânăra a pierdut controlul volanului din motive încă neelucidate.

Sursa foto: zigzagprinromania.com

