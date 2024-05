Monden Fosta membră a trupei ASIA nu reușește să scape de soțul turc. Scandalul durează de mulți ani







Fosta mebră a trupei ASIA, Anca Neacșu, nu reușește să divorțeze de soțul turc, Serkan Yaman, după o căsnicie de zece ani. Cererea sa depusă în instanță a fost respinsă, iar cea de-a doua nu a primit încă termen de judecată.

Anca Neacșu nu poate scăpa de soțul turc

Cântăreața a introdus actele de divorț în urmă cu mai bine de doi ani. În toamna anului trecut, a avut o ultimă înfățișare, la care soțul turc nu a fost prezent. Atunci, cererea sa a fost respinsă, considerată ca fiind neîntemeiată. Artista a recunoscut că are probleme din cauza omului cu care și-a petrecut viața 10 ani.

„Nu vreau să-mi stric ziua cu acest subiect. Sunt probleme cu divorțul. Nu sunt singura în situația asta. Sunt mult dosare în așteptare. Nu vreau să mă mai gândesc la asta”, a declarat artista.

De ce s-au despărțit cei doi

Anca Neacșu și soțul său au locuit mulți ani în Turcia. Apoi, cei doi s-au mutat în România. Fosta membră a trupei ASIA s-a reapucat de muzică și nu i-a mai oferit prea multă atenție partenerului său. Se pare că aceștia s-ar fi certat pentru că artista s-a axat pe carieră.

Anca a declarat că după concerte merge direct acasă și că nu mai ieșe la evenimente mondene. Când are timp liber, ea pleacă în vacanță cu sora sa, cu care și cântă câteodată. Aceasta a spus că plănuiește o nouă vacanță în vară.

Anca Neacșu evită evenimentele mondene

„Avem cântări și împreună, dar eu am multe și singură. Vine vara, de aceea nici nu am făcut planuri de vacanță. Dar soru-mea se ocupă de asta. Am vrea să mai plecăm, dar nu știu când timpul îmi va permite”, a spus Anca pentru Cancan.

„Mie nu-mi place să mai apar pe undeva. Eu nu sunt mondenă. Eu vreau doar să merg să cânt la concerte. Sunt obosită, epuizată. E perioada aceasta de vară, foarte solicitantă. Sunt foarte aglomerată, nu apuc să dorm suficient, majoritatea concertelor au fost la distanțe mari de casă. Am cântări și zilele astea, solo. Cânt în paralel, și cu ASIA, dar doar la festivaluri mari. Abia ne-am format… În plus, eu aveam stabilite concertele mele mai demult.

Nu mai sunt sociabilă. Mă invită lumea să ies, dar refuz, nu-mi place. Eu stau în lumea mea, sunt liniștită așa. Când eram mai puștoaică, era altfel. Acum doar merg, cânt, mă întorc acasă. Sunt singură, chiar nu-mi mai trebuie să mă implic în vreo relație”, a spus artista.