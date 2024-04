Social Anca Alexandrescu, dezvăluiri despre generalul Coldea. Acuzații despre aranjamente în justiție







Anca Alexandrescu susține că generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au format un grup infracțional organizat. Ea spune că cei doi ar fi implicați în rezolvarea unor dosare din Justiție.

Jurnalista Realitate Plus a prezentat înregistrări ale unor convorbiri ale omului de afaceri Cătălin Hideg. Acestea, ar confirma faptul că cei doi generali ar fi implicați în chestii controversate. Cătălin Hideg a devenit cunoscut după ce o firmă de-a lui a vândut în pandemie statului român 1,7 milioane de măşti la preţuri supraevaluate.

Anca Alexandrescu acuzații la adresa lui Coldea

În emisiunea pe care o realizează, jurnalista a afirmat că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă ar fi format un grup infracțional organizat pentru a „rezolva” dosare în justiție. Într-o primă înregistrate, afaceristul Cătălin Hideg, patronul Sanimed, vorbește cu avocatul Doru Trăilă.

„Mi-am dorit atât de mult să apară aceste înregistrări și să fie preluate în toată presa, pentru că dl. Dumbravă și Coldea merită un tratament special și despre un avocat care are legătură cu cei doi, n-ar legătură că a fost si avocatul Alinei Bica. Este a nu știu câta probă pe care o aduc, acestea au fost depuse la DNA săptămâna trecută, iar mați omul de afaceri va merge marți la DNA. Mi-a promis că-mi va acorda un interviu în exclusivitate și mi-ar spus că-mi va arăta și miza acestui atac, acești oameni vor să-i ia afacerea. Planează suspiciuni și asupra unei ambasade, pentru că omul de afaceri a mers și la sediul ambasadei SUA să prezinte probe și la scurt timp un intermediar l-a contactat în numele lui Coldea, să-l amenințe și să facă presiuni asupra sa", a relatat Anca Alexandrescu, înainte de prezenta înregistrarea.

Cătălin Hideag a fost condamnat într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, instrumentat de EPPO, parchetul european condus de Laura Codruța Kovesi.

Discuția dintre Cătălin Hideag și Doru Trăilă

În înregistrarea prezentată de Anca Alexandrescu, afaceristul Cătălin Hideag și avocatul Doru Trăilă vorbesc despre episodul de la Untold Dubai. Este vorba despre povestea în care Sergiu Diacomatu a vărsat un pahar de băutură peste Florian Coldea.

Cătălin Hideag: Da, dar ce trebuia să se bage în discuția asta cu... Bine, probabil că nu e... ăla, Diacomatu ăla a venit cu scandal la masă.

Doru Trăilă: Da, da. Nu seamănă ce scrie în presă cu ce s-a întâmplat în realitate. În realitate Diacomatu a vărsat din greșeală paharul de vin, domnul general i-a reproșat, ăla a crezut că-l înjură și atunci a venit paza, l-a luat pe Diacomatu și i-a anulat lu Alexandreasca dreptul de intrare.

Cătălin Hideag: Și domnu Dumbravă ce treabă are? Dumbravă de ce e băgat și el în scandalul ăsta? De ce-l bagă și pe el?

Doru Trăilă: El a venit a doua zi.

Cătălin Hideag: Aaa, el n-a fost în club.

Doru Trăilă: El n-a fost în seara aia, el a venit a doua zi abia.

Altă înregistrare prezentată de Anca Alexandrescu

Într-o altă înregistrare, omul de afaceri Cătălin Hideg vorbește cu o altă persoană despre presupusa implicare a generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă în cazul său aflat în instanță.

Om de afaceri: Toni l-a rugat pe Coldea, Coldea i-a dat ok-ul lui Dumbravă, Dumbravă ne-a primit pentru că ne-a trimis Neidoni la Dumbravă. Și Coldea, amândoi, de fapt.

Cătălin Hideg: Dar ce cred că a vrut să facă Trăilă ăsta cu ei? A fost așa: bă, ăsta trebuie să ne dea 200 de mii la camera preliminară până la fund. Ia, mă, banii. Nu i-am dat decât 100 de mii că nu am mai avut pentru că îmi murea firma, am băgat banii în firmă cât am mai putut ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă și pe ăsta să mă dea afară, să mă lase în pace pe stradă că-și bagă aia în fața mea, că nu mai vrea să audă.

Omul de afaceri: Zice Tocaci încontinuu: bă, s-a supărat TC-ul pe tine.

Cătălin Hideg: Acum, sincer, la cât scandal este cu oamenii aceștia, poți să știi pe ce înregistrări au căzut Trăilă cu Dumbravă, Dumbravă cu ăla...?

Omul de afaceri: S-a supărat ăla pe tine. Ce crezi că au făcut ei? Au forțat nota sperând că judecătorul acela o să-i asculte și o să intrăm în Curtea de Apel cu situația favorabilă pe care mi-au promis-o.

Cătălin Hideg condamnare, într-un dosar EPPO

Omul de afaceri Cătălin Hideg a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare. Patronul Sanimed a fost acuzat de folosirea documentelor false și de spălare de bani. Este vorba dspre un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Sanimed International a primit o amendă penală de 500.000 lei şi închiderea unui punct de lucru pe o perioadă de trei luni. Tribunalul a mai dispus ca afaceristul Cătălin Hideg şi Sanimed International Impex SRL să plătească Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene 14.440.459 lei. Decizia nu este definitivă și a fost atacată cu apel.

Este primul dosar investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi. Ancheta a fost finalizată și trimisă în instanță în octombrie 2022. Potrivit EPPO, frauda reţinută în sarcina lui Cătălin Hideg şi firmei Sanimed se referă la alocarea de fonduri destinate unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi reconstrucţiei biologice RECUMED.

Proiectul RECUMED, finanţat de UE, viza crearea unui centru de cercetare. Pentru a câştiga o licitaţie omul de afaceri a depus mai multe declaraţii şi documente false şi inexacte. Acestea erau legate de procedura de acordare a contractului de furnizare de echipamente medicale şi de lucrări de construcţii necesare pentru proiect. Procurorii susțin că valoarea reală a echipamentelor şi produselor medicale achiziţionate ar fi fost supraestimată.