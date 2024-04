Monden Anamaria Prodan: Acum un secol, exista un fotbalist mediocru. Era strigat Reghiță







Anamaria Prodan consideră că Laurențiu Reghecampf a fost influențat de Corina Caciuc să o jignească. Impresara a declarat că actuala iubită a lui Reghe este o „profesoară bună de oraș”, care a dat meditații tuturor bărbaților cu bani.

Anamaria Prodan a răbufnit

„O, Reghecampf știe să vorbească? Știe sa dea interviuri? Toată viața lui aștepta ca eu să le fac și el să le trimită! Mi-am adus aminte că, între timp, a făcut parcă școală la Cambridge și a învățat alfabetul. A avut cică o profesoară bună de oraș, care a dat meditații tuturor bărbaților și i-a învățat multe chestii interesante. Mă bucur pentru el că profesoara, care i-a dat meditații, l-a învățat să articuleze cuvinte împotriva familiei lui și este foarte cunoscută, atât în țară, cât și străinătate. Îi este mentor acum, din ce am înțeles.

Acum un secol exista un fotbalist mediocru, strigat de toți Reghiță. Era unul pe care îl polisam, îl țineam numai în lumină să sclipească de frică să nu apună soarele si să apară realitatea. Ruginea instant la apusul soarelui. Era un Reghiță pe care l-am ajutat să trăiască, să se ridice din anonimat, să facă școală, carieră…Era un Reghiță, care nu știa să se îmbrace, să vorbească, să trăiască, să mănânce.

Era cineva și ceva de care lumea fugea și râdea. Era cineva care tremura când povestea marele Cornel Dinu despre el, când vorbea Victor Pițurcă despre metehnele vieții lui, care bâzâia acasă când toți greii fotbalului îi știau secretele oribile”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!.

Reghecampf, de râsul fotbalului

Impresara a declarat că ea l-a ridicat pe Reghecampf și că acum a ajuns de râsul fotbalului. Aceasta a spus că fostul ei partener nu are simțul penibilului și că încearcă să o copieze.

„Da, este acel Reghiță care se ascundea după fusta mea, când marii fotbalului comentau despre el. Este acel Reghiță pe care îl apărăm și îmi stricam absolut toate relațiile în fotbal și nu numai ca să-l apar. Acel Reghiță care, în perioada în care a avut onoarea să stea pe lângă mine, avea respectul tuturor. Azi îmi aduc aminte cum uda batista de lacrimi și mă ruga să-l ajut și să-l apăr, căci toți îl batjocoresc! Îmi vine să râd când mă uit înapoi.

Este vorba de acel Reghiță care, ulterior, s-a acoperit de rușine, s-a făcut de râs peste tot și în toate, a ajuns de râsul fotbalului și a oamenilor din fotbal si a închis ușile peste tot. A trădat tot ce se putea trăda de la prieteni, la familie! Este incredibil să nu ai simțul penibilului, nu?! Cu ce pete are pe el și pe lângă el nu se mai vede de mizerie”, a mai spus Anamaria.

Anamaria Prodan, despre relația dintre Reghe și Bebeto

Aceasta a respins acuzațiile că ar trai din banii lui Laurenţiu Reghecampf, menționând că pensia alimentară primită pentru fiul lor, Bebeto, este destinată exclusiv acestuia. Ea l-a sfătuit să își viziteze copilul mai des și să nu îi mai dea mesaje o dată pe an.

„În rest, de morți, numai de bine! Îi aduc aminte că numele de Reghecampf eu l l-am ridicat, l-am apărat, căci venea din zona Văcărești. Cred că asta spune tot. Pray for you always, domnule Reghiță, fost Prodan, căci ți-am luat și această titulatură când am plecat, să ai 2.000 euro să pui ceva pe masă copiilor tăi sau să treci pe la noi să-ți dăm!

Nu vă mai încărcați cu interviurile lui Reghiță, îl cunoaștem toți foarte bine, merită doar milă și multă rugăciune! Este exemplul clar de așa nu…și în meserie, și în viața de zi cu zi. Și eu și Bebeto îl salutăm pe această cale și îl sfătuiesc să-și viziteze copilul, nu să dea mesaje o dată pe an pentru probe la dosar!”, a mai declarat Anamaria Prodan.