Anamaria Prodan șochează în plin proces de divorț. Nimeni nu se aștepta să apară așa. Imaginile spun totul

Aflată în proces de divorț, ocupată cu divorțul, scandalul cu fostul soț, afacerile și aparițiile prin podcasturi, Anamaria Prodan găsește timp și ca să se îngrijească. O intervenție, ici, una dincolo, o extensie de păr, ea nu ratează nici o ocazie de a se pune în valoare. Este dispusă să încerce orice, câtă vreme rezultatul este o îmbunătățire a imaginii sale de divă.

Recent şi-a făcut o schimbare la nivelul sprâncenelor. Mai exact, a decis să le dea o formă și o culoare care să reziste de-a lungul timpului. Astfel, ea nu va mai fi nevoie să piardă timpul și cu machiajul zilnic. Drept urmare, după cum relatează publicația wowbiz.ro, Anamaria Prodan a optat pentru o micropigmentare.

Și-a schimbat extensiile la păr

Iar asta nu este tot. Anamaria Prodan a ținut să-și aranjeze părul, care a fost subiectul unor dezbateri aprinse de-a lungul vremii. Ea a decis să-și schimbe coafura, iar pentru aceasta a recurs la extensii.

În urmă cu o zi, Anamaria Prodan a mers la un salon de lux, din Bucureşti, unde și-a pus noi extensii. Iar ceea ce a rezultat a putut fi admirat, de fanii săi pe rețelele de socializare. Anamaria Proan a distribuit un videoclip, pe canalui ei de Tik-Tok, acolo unde a lăsat un mesaj cu subînțeles.

„Tu crezi vreodată că pe mine mă interesează ce zice lumea?! Nu! Ascult așa, pentru că sunt o fată educată, dar întodeauna m-am lovit eu cu capul (…) Mi-am făcut un cucui, m-a durut, a fost cucuiul meu”, a scris Anamaria Prodan, într-o postare de pe Tik-Tok.

După exemplul lui Reghe a investit într-o fermă

De curând, vedeta a făcut și o investiție în agricultură, mai exact într-o fermă de animale pe care a apreciat-o ca fiind de viitor. Ea a ținut să-și etaleze realizarea pe rețelele de socializare, unde a primit imediat aprecieri din partea unor cunoscuți. Este vorba despre o fermă mare, cu aproximativ 800 de capete de bovine, aflată la câteva sute de kilometri de București. Ea a plătit pentru această fermă, conform click.ro, în jur de 8 milioane de euro.

„Fericită și foarte mândră. O nouă investiție. Viitorul”, scria Anamaria Prodan pe Instagram, în urmă cu câteva zile.

Coincidență, în urmă cu câtva timp, Laurențiu Reghecampf, cu care se află în divorț, relata, într-un interviu că a investit, în urmă cu ceva timp, într-o fermă agricolă de care se ocupă mama sa. A început cu câteva animale, iar acum a ajuns să dețină în jur de o mie de capete. Mai mult, Reghe a construit inclusiv un abator.

„Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos, ceva de la mine. Am început cu câteva găini, vaci, porci, oi…așa de fun (n. red. – distracție) și am ajuns acum să am în jur de o mie de animale, poate mai mult. E o fermă foarte mare, e și un abator” a spus Laurențiu Reghecampf