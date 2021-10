Anamaria Prodan și Bebe, moment sfâșietor în public. Micuțul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Anamaria Prodan a lansat trei cărți odată, într-un centru comerical din Capitală, eveniment la care a fost însoțită de fiul ei și al lui Reghe, Laurențiu junior. Aceasta a povestit ce a făcut-o să scrie aceste cărți și ce urmează să găsească cititorii în ele. Volumele se numesc „Da, sunt cea mai bună”, iar una dintre cărți este dedicată mamei sale, Ionela Prodan.

Fiul AnaMariei Prodan a clacat

Impresara a fost întrebată despre soțul ei, Laurențiu Reghecampf și despre scandalul prin care trece. Laurențiu junior, băiatul cel mic, a răbufnit și a început să plângă la doar câteva secunde după ce a auzit numele tatălui său. Aceasta a fost foarte atenta la fiul ei și a încercat să îl calmeze, în timp ce toată sala a rămas emoționată de suferința prin care mezinul familiei trece.

„Nu plânge, Bebe! Noi nu plângem decât acasă”, a spus Ana Măria Prodan.

Impresara a mai declarat că Reghe nu l-a mai vizitat pe micuț, iar acesta suferă îngrozitor din cauza ignoranței tatălui său.

„În 8 luni, tatăl lui a trecut şi l-a văzut 10 minute! Copilului îi este dor de el… era idolul lui! Bebeto suferă şi cea mai importantă misiune pentru mine este să-l protejez pe el.Sunt o persoană foarte sensibilă, da, plâng și eu, dar întotdeauna mă ridic cu ajutorul familiei mele”, a spus Anamaria Prodan

Laurențiu Reghecampf, personaj controverstat în noua carte

Impresara a declarat că a pus suflet în cărțile pe care le-a scris, iar fanii pot să o descopere pe ea fără nici o perdea, pot afla secretele din viața ei personală și profesională, dar pot afla și despre relația ei cu Reghe. Ana Maria Prodan a scris un capitol întreg despre scandalul momentului și despre iubirea care a făcut-o să sufere.

„Este viața mea, este o carte în care am pus suflet, o carte în care îmi spun viaţa. Și am un capitol tribut dedicat lui Laurențiu Reghecampf, căruia trebuie să îi mulțumesc pentru acest copil minunat, pentru Laurențiu jr. Am învățat să iert. Acum nu mă mai doare nimic, m-a durut când a murit mama, când a murit tata, când suferă copiii. Sunt mândră și sunt fericită că lansez această carte”, a dezvăluit impresara pentru Fanatik.ro.