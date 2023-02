Anamaria Prodan își dorește mai mulți copii în familia sa. Dezvăluiri din intimitate

Anamaria Prodan a declarat că noul iubit o face cea mai fericită femeie și că merită să aibă parte de multă dragoste. De curând, Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a impresarei, a spus că impresara își dorește nepoți.

„Mă simt un om împlinit. Sunt mândră de copiii mei, sunt fericită că-i am lângă mine. Aștept să-mi cresc nepoții, să-i văd la casele lor. Visul vieții mele este să-mi duc nepoții peste tot, să-i plimb prin toată lumea. Dacă te uiți așa la fiecare, zici că nu, încă nu. Una e sportivă, alta e artist, Bebe e fotbalist și e încă mic. Nu știu, dar eu îi aștept.”, a declarat și Anamaria Prodan, la Antena Stars, în urmă cu ceva vreme.

Sarah a mai declarat că nu își dorește copii în viitorul apropiat și că sora ei, Rebeca, ar putea să o facă bunică pe Anamaria Prodan pentru prima oară. „Nu ştiu ce să zic…Nu cred că e în viitor pentru mine, cel puţin acum. Nu sunt pregătită. Îmi doresc copii, dar cred că îmi doresc o carieră puţin mai mult. Nu ştiu, Rebeca poate”, a spus Sarah Dumitrescu.

Sarah este legitimată la Cal Poly Mustangs, echipă care reprezintă California Polytechnic State University, din San Luis Obispo. Ea locuiește în SUA și urmează să termine facultatea.

Bărbatul pe care îl adoră fiica Anamariei Prodan

Fiica Anamariei Prodan a mai declarat că îl vede ca pe un idol pe tatăl ei, Tiberiu Dumitrescu, și că acesta a ajutat-o să devină o jucătoare de baschet bună. Tânăra a spus că fostul partener al impresarei este un om și un tată deosebit.

„Cred că tata este idolul meu, am mulți idoli cunoscuți și așa, dar a fost langa mine non stop. Nu am întâlnit un om să îți fie alături cum mi-a fost el și nu știu, parcă o fac și pentru el… Să mă vadă pe mine, să își traiască visul prin mine, daca el n-a putut”, a spus Sarah Dumitrescu pentru as.ro.

Anamaria Prodan a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu, dar a decis să divorțeze după o perioadă de timp. Impresara l-a cunoscut pe Reghecampf, dar s-a despărțit și de acesta din cauza infidelității. Acum, vedeta a anunțat că se iubește cu un bărbat din altă țara, care i-a oferit deja inelul de logodnă.