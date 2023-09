Anamaria Prodan, îndrăgostită din nou. Mesajul care a dat-o de gol

La vârsta de 50 de ani, Anamaria Prodan poate afirma cu mândrie că se simte împlinită în unele din cele mai importate aspecte ale vieții. Chiar și după dezamăgirile din dragoste, impresara se pare că a atins acum succesul și în viața sa personală.

Anamaria Prodan, din nou îndrăgostită

„Tu crezând că o să mă plictisesc de tine, dar eu zâmbesc la fiecare mesaj primit de la tine…”, a fost mesajul postat de vedetă pe InstaStory.

E primul mesaj de acest gen după despărțirea de omul de afaceri constănțean Flavius Nedelea. Cu acesta Prodanca s-a cuplat după divorțul de Reghe.

De asemenea, expresiile pline de afecțiune au fost transmise la scurt timp după ce Anamaria Prodan a distribuit un videoclip pe Instagram, în care a discutat despre așteptările sale de la viitorul său soț și partener pe termen lung în viață.

Din spusele ei, nu are așteptări legate de bogății materiale, ci mai degrabă vrea un bărbat care să o protejeze și care să îi fie soț.

„Ce să îmi ofere mie un bărbat astăzi? Un bărbat normal ce ar putea? Dacă vine unu și îmi spune că îmi dă bărci, eu am cea mai frumoasă barcă de pe lac; îmi dă case, am una dintre cele mai frumoase case de pe lac; îmi dă mașini, am cele mai frumoase mașini pe care le poate visa cineva; îmi dă aur, am cele mai frumoase și scumpe bijuterii pe care le poate avea cineva.

Ce poate să-mi dea mie un bărbat? Forță! Forța sau titulatura de a fi soția cuiva, nu el soțul meu. Acolo e nenorocirea mare!”.

De ce s-a despărțit impresara de fostul iubit

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au fost împreună ca un cuplu timp de câteva luni. Însă, în cele din urmă au decis să meargă pe căi separate. Motivul principal al despărțirii a fost adus în discuție de impresară.

Aceasta a dezvăluit că știa cât de mult își dorea fostul său partener să devină tată. Dar, înțelegea că ea nu mai poate avea copii, astfel că a ales să pună punct relației.

Prodanca a declarat că vrea să-și vadă fostul iubit fericit. Spune că Flavius merită să-și găsească pe cineva care să-i dăruiască copii și care să-l împlinească în adevăratul sens al cuvântului.