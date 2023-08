Anamaria Prodan este istorie. Fostul iubit al impresarei, Flavius Nedelea, și-a oficializat relația cu Iulia Sălăgean. Este vorba despre femeia pe care Alex Bodi a părăsit-o pentru Bianca Drăgușanu. Aceasta are și un copil cu Bodi.

Afaceristul cu care s-a iubit Anamaria Prodan deja a plecat cu blondina într-o vacanță de lux. Flavius Nedelea a postat pe Facebook și o fotografie cu Iulia Sălăgean dintr-un restaurant. La descriere acesta a scris: „Mine”( a mea), semn că relația devine serioasă.

Flavius Nedealea nu s-a iubit doar cu fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf, ci și cu Laurette. Afaceristul a plecat în vacanțe de lux și cu fostele iubite. S-a zvonit și că a fost un cuplu cântăreața Nico. El și solista au plecat în Capri, dar nu au confirmat relația.

Flavius Nedelea și impresara s-au despărțit după doar câteva luni de relație. Patronul restaurantului „Le Dome” a declarat că motivul separării nu a fost infidelitatea. El a mai spus că a rămas prieten cu Anamaria și că aceasta este o femeie foarte specială.

„Am avut o relație împreună cu Anamaria Prodan despre care voi știți. Am considerat din motive personale că e mai bine să ne separăm drumurile, dar am rămas într-o relație extraordinară, vorbim destul de mult. Ceea ce a spus ea pe Instagram despre mine este reciproc. Nu pot să zic că am învățat prea mult, consider că la vârsta mea deja am lecțiile învățate, dar am câștigat un prieten. Ana chiar este un prieten pe care poți să te bazezi, este o persoană sinceră.

Noi nu am avut nici un motiv de ceartă sau despărțirea noastră nu s-a produs… adică nu ne-am înșelat, nu ne-am prins, nu ne-am… pur și simplu au fost niște chestii ale noastre personale și am hotărât că este mai bine așa”, a declarat Flavius Nedelea.