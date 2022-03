Anamaria Prodan i-a lăsat mască pe toţi! Dezvăluiri incredibile despre Laurenţiu Reghecampf: „Îi vom întinde o mână”

După luni întregi de război, Anamaria Prodan a decis să facă pace cu soțul său. Vedeta este pregătită să îl primească iar în familie și să-i ierte aventurile amoroase. Aceasta a declarat că Laurențiu Reghecampf trebuie să fie alături de copilul său. Impresara consideră că este cea mai bună decizie de până acum.

„Sunt atât de fericită și liniștită, încât am uitat de toată perioada aceea urâtă din viața mea. Sunt fericită și împlinita, știam că Dumnezeu îmi va aduce lângă mine prieteni adevărați! Copiii sunt liniștiti! Am uitat totul, toți.

Nu vrem să știm decât de drumul nostru frumos și lin, întotdeauna demn și drept. Așa mi-am crescut copiii toată viața și sunt mândră că așa s-au format că oameni. Nu ne vom uită înapoi niciodată! Pe Reghecampf îl vom ajuta mereu, iar când o să fie foarte jos o să-i întindem toți mâna să-l ridicăm! Numai atunci își va da seama ce a făcut din viața, familia și demnitatea lui! L-am iertat toți și ne rugăm pentru el mereu să-i fie bine”, a declarat Anamaria Prodan.

Războiul a luat sfârșit

Până mai ieri, Anamaria Prodan era mai pregătită ca niciodată să îl distrugă pe Reghe. Impresara a scos la iveală o serie de detalii șocante despre soțul său și declara că îi este frică să stea în preajma lui. Cu toate astea, vedeta s-a gândit să-i ofere a doua șansă pentru liniștea familiei ei.

Aceasta era convinsă că respectul ei pentru Reghe a dispărut, dar fostul partener de viață a reușit să o împace, iar copiii au jucat un rol foarte important.

„Din momentul ăsta s-a terminat. Din momentul ăsta legea își va spune cuvântul. Are caz criminal deschis în Dubai, cu toate dovezile… în America și în România. A furat containerele, toată munca noastră de cinci ani. Sunt furate, scoase din vamă și ascunse. Sunt bunurile noastre comune. Îmi spune lumea că jumătate sunt duse pe la Deva, pe la studiourile Sahia, pe la fermă, sunt ascunse. Îți dai seama cum a ajuns băiatul ăsta?”, a declara Anamaria Prodan.

„Nu mai are niciun ban. Omul trăiește pe 15.000 de euro pe lună de la Craiova. Iar acei 15.000 nu îi ajung nici măcar să trăiască. Pentru că plătește o rată la mășină… a lăsat o singură mașină acasă, restul a furat. A luat cheile și actele și a fugit cu ele.

Eu am toate actele și nu am știut de la început. N-am știut de ele. Mama mea l-a pus de fiecare dată pe Reghecampf să semneze când a luat bani de la ea. Milioane! Le-am depus la dosar. Toți banii pe care mama mea i-a strâns într-un dosărel și mi l-a lăsat săraca în bibliotecă. Eu când am găsit doasul era să fac infarct. Nu am știut de jumătate din acești bani. El se ducea și mama îl punea să semneze, cu martori, că a luat acești bani. Săraca mă ajută și de dincolo de viață!”, a mai spus Anamaria Prodan, potrivit Click.