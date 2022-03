Anamaria Prodan a lăsat mască pe toată lumea! Este de nerecunoscut. „Totdeauna elegantă, un stil pur”

Anamaria Prodan trece prin clipe cumplite din cauza divorțului de Laurențiu Reghecampf, dar nu uită să se distreze și să își petreacă timpul cu apropiații săi. Impresara a avut o apariție spectaculoasă la un eveniment, iar comentariile internauților nu au încetat să apară. Vedeta a slăbit foarte mult din cauza separării.

Impresara a fost invitată la nunta unor prieteni buni și a postat pe rețelele de socializare ținuta pe care a purtat-o. Cu toate că Anamaria Prodan a arătat impecabil, internauții au observat că a slăbit enorm.

„Vă iubesc cu toată puterea cu care eu pot să iubesc pe cineva pe acest pământ ❤️#casadepiatra❤️”,a

scris Anamaria Prodan pe Instagram.

„Scumpa noastră prietenă, îți mulțumim pentru că ești în viața noastră și ne arăți că iubești iubirea și o susții din sufletul tău frumos! Te iubim draga noastră!”, „îți mulțumim din străfundul inimilor noastre și suntem recunoscători pentru forța extraordinară care ești TU, pe care am primit-o și pentru faptul că ne ești alături în călătoria noastră. TE IUBADORAM!”, au fost comentariile celor doi soți.

„Superbă, superbă”, „Acest aspect!”, „Totdeauna elegantă, un stil pur”, au fost comentariile fanilor la postarea cu ținuta impresarei.

Reghecampf este la pământ

Anamaria Prodan și Reghe au ajuns la un scandal de zile mari. Impresara încearcă să uite faptele soțului său și să se distreze cu prietenii, dar nu reușește de fiecare dată. Vedeta a aflat o serie de detalii șocante despre tatăl copilului său.

„Din momentul ăsta s-a terminat. Din momentul ăsta legea își va spune cuvântul. Are caz criminal deschis în Dubai, cu toate dovezile… în America și în România. A furat containerele, toată munca noastră de cinci ani. Sunt furate, scoase din vamă și ascunse. Sunt bunurile noastre comune. Îmi spune lumea că jumătate sunt duse pe la Deva, pe la studiourile Sahia, pe la fermă, sunt ascunse. Îți dai seama cum a ajuns băiatul ăsta?„, a declarat Anamaria Prodan pentru AntenaStars.

Nu îi vine să creadă că omul pe care îl alinta cu fiecare ocazie a ajuns să o dezamăgească.

„Nu mai are niciun ban. Omul trăiește pe 15.000 de euro pe lună de la Craiova. Iar acei 15.000 nu îi ajung nici măcar să trăiască. Pentru că plătește o rată la mășină… a lăsat o singură mășînă acasă, restul a furat. A luat cheile și actele și a fugit cu ele.

Eu am toate actele și nu am știut de la început. N-am știut de ele. Mama mea l-a pus de fiecare dată pe Reghecampf să semneze când a luat bani de la ea. (Reporter: El spunea că ea nu-i dădea bani) Milioane! Le-am depus la dosar. Toți banii pe care mama mea i-a strâns într-un dosărel și mi l-a lăsat săraca în bibliotecă. Eu când am găsit doasul era să fac infarct. Nu am știut de jumătate din acești bani. El se ducea și mama îl punea să semneze, cu martori, că a luat acești bani. Săraca mă ajută și de dincolo de viață!„, a mai spus Anamaria Prodan.