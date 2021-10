Anamaria Prodan face noi dezvăluiri despre posibila amantă a lui Reghecampf! Vedeta apără în continuare imaginea soțului său

Anamaria Prodan este într-adevăr o prezență remarcabilă. A demonstrat în nenumărate rânduri că este extrem de puternică, însă are și un punct slab. Atunci când lovești în copiii sau soțul ei, vedeta se transformă într-o adevărată leoaică, gata să atace pe orice strică imaginea familiei Prodan-Reghecampf. Din păcate pentru ea, de câteva luni trăiește un adevărat coșmar. Numele ei este subiectul principal în presa de scandal, iar de data aceasta pare să nu le poată închidă gura cârcotașilor. În timp ce ea luptă din răsputeri să demonstreze că ea și Laurențiu Reghecampf se iubesc ca în prima zi, presupusele amante ale antrenorului fac noi declarații.

Contactat de jurnaliști, Reghe a declarat faptul că a depus actele de divorț. Imediat după această mărturisire, mezinul familiei a făcut o postare în mediul online în care susținea că tatăl său nu mai există pentru el dacă părăsește familia. Anamaria Prodan a intervenit imediat și a lăsat o serie de comentarii în care explică faptul că totul este doar o răutate. Zilele trec, iar sexy-impresara pare să primească lovitură după lovitură.

De curând, lumea mondenă a explodat din nou: amanta lui Reghecampf este însărcinată. Deși pentru mulți divorțul dintre cei doi pare iminent, Anamaria Prodan continuă să apare imaginea soțului. În urmă cu puțin timp, ea a făcut o serie de declarații legate de preferințele antrenorului în materie de femei.

”Soțul meu este mult prea mândru ca să umble cu o domnișoară, sau să iasă, sau să se afișeze, sau să aibă copil cu o domnișoară de genul arhicunoscută în oraș. Eu cred că soțul meu, când a intrat undeva cu mine, s-a făcut liniște, sau singur, la fel, și cred că niciodată nu ar putea să iasă cu genul ăsta de femei: ”am avut-o și eu, o cunosc și eu, am plătit-o și eu”, a povestit Anamaria Prodan, la Antena Stars.

Anamaria Prodan face noi dezvăluiri despre relația sa cu Reghe

O familistă convinsă, blondina nu vrea deloc să lase garda jos în fața cârcotașilor. Deși războiul acesta durează de câteva luni, Anamaria Prodan continuă să își apere soțul și să îi aducă doar cuvinte de laudă. Pentru ea, Reghecampf rămâne în continuare soarele familiei, un om integru și respectat, care nu s-ar uita niciodată la femei ușoare. Situația actuală din presă îi amuză, susține impresarul, iar de divorț nici nu se pune problema.

”Este un om nemaipomenit, este un antrenor fabulos, este definiția bărbatului perfect și este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit pe pământ. Are alături niște oameni pe care și eu am greșit, i-am ținut lângă noi, niște zero barați, niște gunoaie de oameni, care profită de bunătatea lui. Noi ne distrăm și eu, în orice situație, și peste 20 de ani, bătrână în baston, tot o să mă distrez pe situația asta. N-ai văzut cât duc eu?! La câte din astea s-au scris despre mine și despre soțul meu și despre copiii… Să divorțez?! El știe, eu nu suport minciuna, mitocănia și dezmățul”, a mai declarat Anamaria Prodan, la Antena Stars.

Sexy-impresara recunoaște faptul că nu s-a mai întâlnit cu soțul ei de câteva luni bune, însă asta nu are de-a face cu situația speculată în presă. Ea nu o cunoaște pe Corina Bilcoin, tânăra care susține că i-ar fi amantă lui Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan crede că declarațiile făcute de soțul ei în presă au fost într-un moment de slăbiciune, în care nici el nu mai știe ce vorbește.

”Și ce să fac eu? Dacă e fată de oraș, să… nu știu. Spuneți-i altcuiva! Spuneți-i soțului sau cuiva. Dar soțul nu cred că are legături cu fete de oraș. Întrebați-l pe Reghecampf dacă știe. Dacă știe de trecutul tumultuos, eu știu?! Nici măcar nu știu cine este fata asta, că toată lumea mă întreabă dacă știu. Nu știu cine este această fată. N-am vorbit cu ea o secundă în viața asta. N-o cunosc, nu bat femeile din oraș, n-am văzut femei lângă soțul meu. Probabil că este o chestie din asta și soțul meu este într-o nebuloasă, de nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic.”, a spus Prodan pentru Kanal D.