Anamaria Prodan, după zeci de scandaluri în care a fost implicată, susţine că acum s-a potolit şi vede cu alţi ochi viţa:

“Acum m-am mai domolit, pe măsură ce trec ani. După ce-am terminat Institutul Diplomatic Român am zis că trebuie să mă disciplinez și să nu măi deschid războaie pe fiecare front. Ajunsesem cu spatele la gard și nu mai puteam să mă mișc. Teia Sponte îmi spunea să zâmbesc și să fiu o doamnă. Am încercat pentru o perioadă, până m-au zăpăcit toți. Mă atacau și eu întorceam obrazul ca Iisus Hristos”, a declarat Anamaria Prodan la emisiunea menţionată.

Despre dezamăgirea trăită lângă Laurențiu Reghecampf

“Eu, în 15 ani, n-am avut nicio zi de vacanță. Ce ne cumpărăm noi sunt singurele bucurii pe care ni le putem face. Am stat acum două luni la Dubai cu pandemia, dar Laurențiu a muncit. Eu cu el n-am mers în vacanță niciodată! Toți își planifică concedii, noi n-avem niciodată. E foarte rău, dar Laur că antrenor are o săptămâna de vacanță vara, apoi pleacă în cantonament. Iar eu mereu în perioada aia sunt cu transferurile. Apoi, iarna de Sărbători sunt pe telefoanele și fac transferuri, copii mei abia găsesc momente să vorbească cu mine. Când se termină transferurile se termină și vacanțele. Unde să plecăm?”, a mărturisit la “Prietenii lui Ovidiu”.

Anamaria Prodan nu ştie câţi bani are Laurențiu Reghecampf, deși sunt la comun

“Banii noștri sunt la comun. Suntem o familie. Eu i-am făcut contractul lui Reghecampf, dar nu știu exact câți bani câștigă. Are prime, mai vine conducerea le mai dă un ban. Eu niciodată n-am verificat conturile de la bancă. Nu suport să mă uit. Laur face absolut totul. Eu nu i-am verificat telefonul în viață asta, nu l-am verificat cu nimic”, a declarat Anamaria Prodan.

N-a rămas niciodată datoare

“Eu n-am aprins niciodată focul, dar întotdeauna am ripostat. N-am rămas niciodată datoare. Acum le e foarte frică de mine. Pentru că nu e vorba de gură, ci de ce-am în cap. Eu am o educație, sunt puternică pe picioarele mele, răspund și-mi asum. Am urcat singură!”, a mai spus Anamaria Prodan în cadrul emisiunii.