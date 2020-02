Daniela Crudu trece prin momente dificile după ce a fost bătută cu bestialitate de iubitul ei croat. Aceasta a fost aruncată în stradă, desculță și plină de sânge. În urma plângerii depuse la Poliție, un ordin de protecție a fost emis.

Știrea a făcut înconjurul României, iar iubitul Danielei Crudu nu a scăpat de criticile ce i-au fost aduse. Anamaria Prodan se numără printre cei care a luat imediat atitudine cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

„Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri.

Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică. O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are.

Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!”, a spus Anamaria Prodan, conform Cancan.

