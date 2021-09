ANALIZĂ. Start ratat pentru Liviu Dragnea! Semi-dezvăluirile de la Realitatea TV, combustibil pentru lansarea unui nou partid

PSD poate răsufla ușurat. Și nu numai, el… Așa cum bănuiam, showul lui Liviu Dragnea de la Realitatea TV nu a fost decât un show. Nu a fost o emisiune politică, o devoalare a mecanismului infernal instituit de Binomul Coldea-Kovesi, ceea ce eu am denumit acum câțiva ani Operațiunea Noi Suntem Statul. Un mecanism dezvăluit de mulți alții, inclusiv de cei aflați în platoul sau în spatele Realitatea Plus. A fost o seară în care te puteai așeza în fața televizorului cu un pahar de lapte călduț, cozonacul fiind livrat pe postul TV.

Ce vreau să spun? Că nu cred să există cineva care să fi înțeles cu ceva procente mai mult din ceea ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Liviu Dragnea a spus povești, pardon povestioare, cu Coldea, Dâncu, Maior, Oprea, Ponta, SRI și procurori. A avut aerul unui bunic întors de pe Frontul din Est care povestea doar ce a văzut el din dezastrul de la Cotul Donului. Povești mult mai cutremurătoare decât ceea a spus Liviu Dragnea. Dar care au valoare istorică zero. Ca și lucrurile spuse de Liviu Dragnea la Realitatea TV, cu valoare politică zero.

Nu am înțeles cum s-a construit Sistemul Coldea-Kovesi și se pare că nimeni nu e dispus să explice mai mult. Bănuiesc că de frică. Sau din lașitate. Dar nu trebuie să ne mire. Emisiunea de la Realitatea TV nu s-a vrut un act de curaj, ci un eveniment de lansare. Anunțul că urmează să se înființeze un nou partid, la stânga PSD, a fost ceea ce bănuiam cu toți: firul roșu al ieșirii mediatice a lui Liviu Dragnea. Într-un fel, este bine pentru cei care au edificat și preluat Binomul Coldea-Kovesi. Punem cruce în dreptul unui subiect și ne preocupăm de altul – cât de slab este PSD-ul.

Poate că Liviu Dragnea are dreptate. PSD a devenit un partid fricos, care stă după colț, așteptând să se termine bătaia ca să vină și să dea și el doi pumni în cei căzuți. Numai că fostul președinte al PSD a uitat să spună un lucru: Îmi cer scuze pentru că am adus PSD în starea asta! Pentru că el a fost prieten cu Vasile Dâncu, cu Marcel Ciolacu, cu Paul Stănescu, ca să dau doar trei nume. El a inventat trei prim-miniștri slabi de înger, Tudose, Grindeanu, Dăncilă, care au intrat sub pat înainte ca Sistemul să zică Bau!

Un exemplu: „În momentul în care a fost acasă la Iohannis, la Sibiu, cu soţia lui, dus de Paul (n.n. Stănescu), de atunci, Sorin (n.n. Grindeanu) şi-a schimbat privirea. Nu m-a deranjat pe mine… A început să devină foarte, foarte neimplicat în activitatea guvernamentală. Mulţi miniştri îmi spuneau asta, cel care venea foarte des şi îmi spunea asta era Mihai Tudose, care era ministru, cred că la Economie, şi îmi spunea: „Dom-le, nu mai discută cu noi”, a afirmat Liviu Dragnea duminică, la Realitatea Plus. Altul? „Era prea puțin pentru funcția de premier pentru Dăncilă. Doamna Viorica nu a blocat nici măcar o măsură din programul de guvernare. Cam după 5-6 luni a fost preluată total de SPP și SRI”, a spus Liviu Dragnea. Eșec după eșec. Cauți oameni mici, obții rezultate și mai mici…

Liviu Dragnea a avut o victorie uriașă în mână, dar a irosit-o. Dacă nu recunoaște acest lucru, înseamnă că totul a fost doar o experiență de viață amară, singura parte în care într-adevăr îi dau dreptate fiind medievalismul sistemului penitenciar din România. Un Experiment Pitești care nu se mai termină…