Claudiu Pândaru (realizator DIGI 24): Domnule ministru, spuneţi-mi un lucru, în paralel dumneavoastră aţi anunţat astăzi în spaţiul public că începe prima etapă a programului pilot, este unul foarte interesant, legat de casele de marcat ce vor fi conectate la softul ANAF, la centrul ANAF.

FLorin Cîţu: Corect. Astăzi, începând de ieri de fapt, am permis utilizatorilor să se conecteze la softul ANAF, să facă această conexiune şi să-şi regleze sistemele pentru a avea autorizaţia. De la 1 iulie bineînţeles că mergem live cu toate casele de marcat, dar suntem în perioada în care acum am permis tuturor accesul la acest soft. Deci suntem exact pe ultima sută de metri cu casele de marcat, un proiect care a fost început în 2003, atenţie, deci a fost amânat 17 ani de zile de guverne, unele după altele, şi acum a fost implementat. Noi am preluat, ştiţi foarte bine, guvernarea, anul trecut, am spus că este primul obiectiv pe care mi-l asum şi acum l-am îndeplinit deja. Vreau doar să spun, companiile mari se conectează între 1 iulie şi 30 septembrie, companiile mici şi mijlocii au până la sfârşitul anului.

Florin Negruţiu (Digi 24): Bun, concret, acest procedeu pe care îl anunţaţi şi care spuneţi că a fost amânat ani de-a rândul, câţi bani va produce el concret până la sfârşitul anului?

Florin Cîţu: Acest proiect este parte din proiectul mare de informatizare. Eu vă spun că, deci este primul pas. Urmeză fişierul electronic prin care companiile se vor conecta la, vor trimite informaţiile către ANAF şi bineînţels după aceea, tot în acest an şi facturare. Tot pachetul acesta înseamnă un minim de două puncte procentuale venituri la buget, adică dacă ne uităm la PIB-ul de astăzi, 20 de miliarde de lei, care vin doar din acest lucru, această informatizare. Este cel mai bun randament pentru o investiţie a statului făcută vreodată, pentru dacă ne uităm la cât investim în sistem versus ce aducem nu există un randament echivalent. Dar toate le vom face în perioada următoare. Mai mult, pentru lucrătorii ANAF este un lucru foarte important, pentru că nu va mai fi nevoie să facă controale, să meargă la destinaţie. O mare parte din controale le vom face la distanţă, pentru că vom comunica live cu aceste case de marcat. Deci v-am spus de atâtea ori, că reforma aparatului administrativ, din punctul meu de vedere, trebuie să se bazeze pe informatizare.

Claudiu Pândaru: Bun. Domnule Cîţu, spuneţi-mi un lucru şi vă rog să le explicaţi celor de acasă cât se poate de plastic ca să înţeleagă şi este ultimul detaliu pe care vi-l cer legat de această conectare a caselor de marcat la softul ANAF. În momentul în care un cetăţean se duce la magazinul din colţ, se va duce, căci acum nu se întâmplă asta, se va duce la magazinul din colţ să cumpere o pâine. Ce se întâmplă cu acea informaţie, datele bonului..?

Florin Cîţu: Deci, toate informaţiile respective live vor fi transmise către ANAF.

Claudiu Pândaru: Deci fiecare bon, fiecare cheltuială făcută va fi văzută de ANAF.

Florin Cîţu: Dar ştiţi că aici partea bună, ar spune bine, dar care estre diferenţa? Păi diferenţa este pentru că informaţia poate fi verificată să spunem de cineva din ANAF de pe un telefon mobil care este în magazin. De exemplu acea persoană poate să fie în magazin de pe un telefon mobil să se uite dacă a fost bătută sau nu informaţia pe casă. Deci putem astfel să ne uităm sau să controlăm dacă /…/.

Claudiu Pândaru: Bun, bănuiesc că nu aveţi de gând să începeţi o vânătoare împotriva micilor comercianţi, că ţintele evaziunii fiscale sunt cei mari, greii.

Florin Cîţu: Nu. V-am spus că în principiul introducerea softului, conectarea casei de marcat la sistemul ANAF înseamnă în primul rând mai puţine controale, nu mai multe, înseamnă că putem să facem controale la distanţă. Acesta este obiectivul pe care /…/. V-am spus de la început că în mandatul meu eu cred că cel mult un control pe an se poate face la o companie. Şi aşa mi se pare mult. Informatizarea va permite aceste controale la distanţă şi nu va fi nevoie să mergem la companii. Dar, dacă este nevoie este acest instrument şi este mult mai transparent totul.

Claudiu Pândaru: Aveţi o estimare acum câte case de marcat sunt în prima etapă conectate şi ce urmează?

Florin Cîţu: În prima etapă vor fi 30.000 de case de marcat, din ce am discutat, şi după aceea vom vedea în următoarea perioadă.

Claudiu Pândaru: Unde sunt aceste case de marcat?

Florin Cîţu: Ar trebui să ajungem, aş cum am spus, primul lot îl reprezintă companiile mari şi mijlocii, retailerii, fiindcă acolo sunt mult mai uşor de conectat. După aceea bineînţeles vom merge către companii mici şi mijlocii.

Florin Negruţiu: Domnule ministru, doar o precizare, inclusiv casele de taxat ale taximetriştilor vor fi conectate la unitatea centrală a ANAF?

Florin Cîţu: Aici este o discuţie cu această industrie, pentru că ştiţi foarte bine că legislaţia actuală cerea şi bon fiscal, sunt mai multe detalii acolo, discutăm cu Ministerul Transporturilor pentru a găsi cea mai bună formulă. Dar toate, bineînţeles din România, va trebui ca tranzacţiile unde există această relaţie şi există şi un bon fiscal va trebui să facem o conexiune, legarea la ANAF la un moment dat.