ANAF a publicat noul model de declarație pentru înregistrarea contractului de închiriere. Ce trebuie să facă proprietarii de locuințe

Proprietarii de locuințe care vor să își dea proprietățile spre închiriere trebuie să știe că noul an aduce și modificări. Piața imobiliară din România a suferit tot mai multe schimbări importante în ultima perioadă. Este important de precizat că impozitul pentru locuințe va crește cu 40% în acest an pentru proprietari. În plus, prețurile de pe piața imobiliară sunt în continuă creștere.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut public un nou model de înregistrare a contractului de închiriere a locuințelor. Acesta poate fi găsit pe site-ul instituției. Contractul trebuie încheiat între cele două părți, iar modificările făcute ulterior trebuie adăugate. Este important de precizat că acest contract trebuie încheiat în maxim 30 de zile de când locuința a fost dată spre închiriere.

Modelul de înregistrare a contractului a fost publicat de ANAF

În plus, acest document trebuie descărcat de pe site-ul instituției și deschis în folderul „download”. Acest act poate fi completat de pe computer după ce a fost descărcat. În plus, pentru ca documentul să poată fi încărcat în Spațiul Privat Virtual el trebuie să fie validat. Pentru acest lucru proprietarii trebuie să apese doar butonul „Validare”. Mulți dintre proprietari nu au descrcat sau completat acest document chiar dacă ANAF a cerut insistent acest lucru. Instituția a informat că cei care nu vor face acest pas vor fi taxați extrem de dur.

Este important de precizat că, începând chiar cu prima zi a anului, persoanele fizice care câștigă venituri din închirierea locuințelor, altele decât cele în scop turistic, vor fi impozitate la valoarea totală a chiriei. Acest lucru înseamnă că va fi eliminată deducerea de 40% care se acorda până în prezent. În plus, impozitul va crește pentru proprietari din acest an până la 40%. Acest lucru a făcut ca românii să formeze cozi mari la ghișee pentru a plăti impozitul în speranța că vor avea parte de o reducere, informează RomâniaTV.