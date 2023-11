Ana Morodan, alte probleme: Mă simt grasă și urâtă!

Ana Morodan, „Contesa Digitală”, se pare că nu îşi revine după problemele cu legea la sfârșitul lunii martie. Reamintim că a făcut un accident și a fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Influencerița a fost condamnată la un an, trei luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. Plus efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Ana Morodan se simte grasă și urâtă

Ana Morodan a dezvăluit că se mută în Bali. Acum se află acolo și a transmis un mesaj în care se plânge că viaţa ei este o ruină.

„Am venit în Bali să plâng la sală. Mă simt grasă și urâtă și vreau să știi asta. Trăiesc o viață privilegiată pentru care sunt foarte recunoscătoare, dar tot am multe momente în care eu, Ana Morodan, fata cea mai cunoscută pentru încrederea ei în sine, mă simt urâtă sau în ultimul timp grasă și pot să tot număr astăzi cel puțin încă 4 lucruri pe care le detest la mine. Dar nu mă simt slabă. Nu sunt slabă.

Se simte slăbită pentru că:

Am trecut prin prea multe cu mine însămi ca să renunț la mine! Nu stăpânesc încă iubirea de sine, dar înțeleg ce înseamnă un sentiment de respect de sine. Trăind într-o lume în care simțim că suntem puternici doar pentru că mergem la evenimente, apărem în reviste, trăim viața glam, care a devenit de câțiva ani atât de mică pentru mine.

4 Sunt aici pentru a mă vindeca, pentru a învăța să mă iubesc, pentru a învăța să îmbrățișez această experiență umană cu totul și dacă acest lucru inspiră o altă persoană, atunci e minunat!

5. Încă nu am ajuns la acel lucru de pe lista mea de dorințe pe care scrie: Acea bătrână adorabilă, dar nebună.

6. Timpul ia toate lucrurile, chiar și spiritul. Mulțumesc, Stephen King. Deci, după această logică, va trece și acest moment în care plâng și mă simt ca naiba, nu?

Ana Morodan, mesaj tranşant: Nimeni, absolut nimeni nu te poate salva

7. NU VINE NIMENI. NU MAI AȘTEPTAȚI UN SALVATOR, este timpul Să vă salvați singuri. Ascultă-mă & ascultă-mă foarte atent: Am prieteni extraordinari, un sistem de sprijin incredibil, dragostea a milioane, am o minte strălucită ( salvatorul meu și dușmanul meu )și am încercat și am căutat în multe feluri un salvator: Nimeni, absolut nimeni nu te poate salva. TREBUIE să te ridici și să înțelegi acest lucru cât mai curând posibil.

8. Pentru că am realizat totul în ceea ce privește celebritatea și faima, care nu m-au făcut fericită. M-au otrăvit. (…) Voi învinge! ȘI LA FEL ȘI TU!”, este mesajul postat de influenceriţa pe Instagram.