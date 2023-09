Ana Geoană a plecat în luna de miere. Nimeni nu se aștepta la acest loc mai puțin romantic

Ana Geoană a plecat în luna de miere. Fiica lui Mircea Geoană și soțul au plecat în luna de miere, după nunta de lux din Veneția. Şi deja au apărut primele imagini cu Ana și Garett Cayton. Ana Geoană trăiește deja de ani buni în SUA. Tot aici și-a găsit și marea dragoste.

Trei zile și trei nopți a durat nunta fiicei lui Mircea Geoană cu Garett Cayton, iubitul american care i-a devenit soț. Evenimentul a avut loc în Veneția, la renumitul Hotelul Cipriani.

Printre invitații de la nuntă s-a numărat și Andreea Esca. Prezentatoarea știrilor ProTV a schimbat mai multe ținute care au făcut furori. Până acum nu au apărut fotografii de la nuntă. Dar imagini din luna de miere au apărut deja.

În imaginea de mai jos, Ana Geoană și Garett Cayton sunt pozați sărutându-se. Se poate vedea că luna de miere o petrec în deșert. Cei doi poartă salopete și căști pe cap.

Sursa foto: Instagram

Ana Geoană și Garett Cayton nu au dezvăluit exact unde își petrec luna de miere.

Ana Geoană are 26 de ani și e stabilită în America, în Los Angeles. În luna martie a anului trecut a fost cerută în căsătorie de Garett, cetățean american. La câteva luni distanță, pe 5 august, ei au făcut petrecerea de logodnă în România, la Palatul Mogoșoaia.

Nutriționist și life coach în Los Angeles, Ana Geoană a dezvoltat proiectul de wellness Be_linea, unde oferă sfaturi pentru o viață sănătoasă. Despre nunta care a avut loc în Veneția, în Italia, weekendul trecut, Ana Geoană a făcut declarații acum un an.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană.