Ana Bogdan, victorie de senzație. A câștigat finala turneului WTA de la Parma

Ana Bogdan, victorie în finală. Jucătoarea de tenis din România, Ana Bogdan, a triumfat sâmbătă în turneul WTA 125 desfășurat la Parma, Italia. Un turneu cu premii totale de 100.000 de euro. Ea a învins-o în meciul decisiv pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova. La final scorul era de 7-5, 6-1, conform Eurosport. Românca a luat aurul de la Parma! O veste bună, într-un weekend dominat de reținerea lui Dumitru Buzatu.

Ana Bogdan, în vârstă de 30 de ani și ocupând locul 71 în clasamentul WTA, a reușit să câștige după o oră și 53 de minute. Schmiedlova, în vârstă de 29 de ani și situată pe locul 58 în WTA, este una din adversarele româncei. Slovaca deține acum un bilanț de 3-2 în meciurile directe cu Ana Bogdan. Ultima confruntare a avut loc tot la Parma, anul trecut, când Ana Bogdan a învins cu 6-2, 3-6, 6-3 în optimile de finală.

Nu a fost ușor. Schmiedlova a dominat primele trei dueluri. Câștigând în 2018 în semifinala de la Bogota, în același an la București în primul tur, și în 2022 la Marbella. Acum Ana Bogdan și-a luat revanșa. Cu punctele acumulate la competiția din Italia, sportiva din Sinaia va urca până pe locul 61 WTA. Ea o va depăși pe Irina Begu și va deveni a doua rachetă a României, după Sorana Cîrstea (26 WTA).

Ana Bogdan, victorie în trei turnee WTA

Ana Bogdan, care a ajuns până în semifinale anul trecut la Parma, a primit un premiu de 13.040 de euro și 160 de puncte WTA. În contrast, Schmiedlova a câștigat 7.390 de euro și 95 de puncte WTA.

Ana Bogdan, care încă își caută primul titlu WTA, are acum trei trofee WTA 125 în palmares, câștigate la Iași în 2022 și 2023, și acum la Parma. Dar schimbarea antrenorului pare să fie de bun augur. Pe francezul Thomas Drouet l-a înlocuit cu românul Daniel Dobre. și rezultatele au apărut.

„Pot spune că mi-am găsit liniștea în ultimele săptămâni. Acum echipa este completă. În prima jumătate a anului a fost dificil, pentru că încă nu aveam antrenor.

Simțeam că ceva lipsește din acel puzzle. Am tot făcut încercări și am rămas la domnul Daniel Dobre. Dar acest lucru s-a întâmplat cu o săptămână înainte de Roland Garros. Până atunci, nu eram nici mental ok, pentru că nu era totul pe o linie normală. Trebuia eu să fac multe lucruri pe care le face un antrenor și nu aveam liniște.

Acum, am obținut acea liniște, lucrez în fiecare zi cu domnul Daniel la lucrurile pe care le am de îmbunătățit. Îmi dă foarte multe informații, ba de adversară, ba de stilul de joc. Sunt foarte multe lucruri pe care le vorbim și am multe de învățat de la el. Acesta e principalul element care m-a adus în turul 3 la Wimbledon”, a dezvăluit sportiva pentru Eurosport.