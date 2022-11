Ana Bogdan, petrecere exclusivistă de ziua ei de naștere. Jucătoarea de tenis s-a distrat în pijamale

Ana Bogdan a dat petrecere mare pentru că a schimbat prefixul. Jucătoarea de tenis a împlinit 30 de ani și s-a distrat pe cinste în pijamale. Ea a terminat și sezonul în top 50, mai exact pe locul 48, pentru prima dată în carieră.

În 2022, Ana Bogdan a ieșit a patra jucătoare de tenis a României după Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu. Ea a câștigat și cel mai important turneu al carierei, la Iași.

Victorie pentru jucătoarea de tenis Ana Bogdan

Amintim și că naționala de tenis feminin a României a câștigat categoric, scor 4-0, întâlnirea cu Ungaria, ce s-a disputat la Oradea și a contat pentru play-off-ul Billie Jean King Cup. Româncele s-au impus după o confruntare ce a durat oră şi 44 de minute, într-o partidă fără miză, după ce Ana Bogdan a adus victoria tricolorelor. În primul meci de simplu de vineri, Ana Bogdan (48 WTA) a învins-o pe Dalma Galfi (85 WTA) cu 6-1, 6-4. Jaqueline Cristian (148 WTA) a câştigat a doua partidă de simplu cu 6-2, 4-6, 7-6 (7-3), în faţa Annei Bondar (71 WTA).

Ana Bogdan a învins-o sâmbătă pe Panna Udvardy cu 6-0, 6-2 şi a adus victoria echipei feminine de tenis a României în faţa Ungariei.

Ana Bogdan (48 WTA), care iniţial trebuia să o înfrunte pe Anna Bondar, a dispus de Panna Udvardy (83 WTA) după o oră şi 11 minute. Câştigătoarele acestui play-off vor evolua în calificările din 2023 pentru turneul final, în timp ce învinsele vor evolua în regiunile lor din Grupa I.

„Nu cred că am jucat vreodată un meci cu o încărcătură emoțională atât de mare. Sinceră să fiu nu m-am așteptat să joc chiar cu ea pentru că eu când am văzut acea postare pe care ea a făcut-o m-a atins profund. M-am gândit «Doamne, sunt două copile!» Ea are 21 de ani, sora ei cred că are 15. Să plece așa în lume cu un băgăjel după ele… fără părinți, fără cineva din familie, să-i lași în urmă și nu ai idee dacă îi mai vezi, nu-i mai vezi… Am încercat să mă pun în locul ei și m-a emoționat foarte tare”,spunea Ana Bogdan după un meci.