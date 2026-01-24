Ana Bogdan, la un pas să renunțe pentru ca părinții nu mai aveau bani. Gest extrem al tenismenei

Ana Bogdan a povestit la un podcast faptul că au fost momente în care părinți i-au spus că va trebui să renunțe la tenis. Cu toate acestea, ea a refuzat, așa că a plecat în Austria la turneu.

Tenismena a spus că la un moment dat situația părinților ei a fost extrem de dificilă. Drept urmare s-a văzut nevoită să ia măsuri. ”Primul moment în care am vrut să renunț la tenis a fost momentul în care părinții mei nu mai aveau resurse financiare. Și mi-au zis că nu mă mai pot susține și că trebuie să mă opresc. Și le-am zis : da, bine, nu o să mă opresc.

Ei chiar treceau printr-o criză economică, în fine, au fost momente destul de grele atunci. Dar eu am zis că eu continui și că o să găsesc variante să fac asta”, a povestit jucătoarea.

Drept urmare a încercat tot ce i-a stat în putință să și reușească. ” Și m-am înscris la un turneu în Austria. Am plecat cu mașina cu vărul meu i-am zis: ai bani de drum? Acesta s-ar putea să fie ultimul, dar măcar încerc.

M-am înscris, încă nu intrasem, eram afară din calificări. Am intrat într-un final și am picat cu favorita numărul 1 din calificări. Când am văzut tabloul eram cu el și Ioana și au văzut că m-am albit la față”, și-a amintit Ana Bogdan.

În acest context, jucătoarea a prins curaj și a jucat ca și când era la antrenament. ”Ne-am gândit că gata s-a terminat, până aici a fost. El mi-a zis: te rog să intri pe teren ca la antrenament, distrează-te și așa dacă e ultimul ce mai contează. Joacă-te, bucură-te!

Și am câștigat , m-am calificat, am câștigat și două meciuri pe tablou și fiind un turneu WTA am luat destui bani acolo și am mers mai departe”, a mai povestit sportiva.