Sport

Ana Bogdan, la un pas să renunțe pentru ca părinții nu mai aveau bani. Gest extrem al tenismenei

Comentează știrea
Ana Bogdan, la un pas să renunțe pentru ca părinții nu mai aveau bani. Gest extrem al tenismeneiSursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Ana Bogdan a povestit la un podcast faptul că au fost momente în care părinți i-au spus că va trebui să renunțe la tenis. Cu toate acestea, ea a refuzat, așa că a plecat în Austria la turneu.

Ana Bogdan, pe șestache la turneu

Tenismena a spus că la un moment dat situația părinților ei a fost extrem de dificilă. Drept urmare s-a văzut nevoită să ia măsuri. ”Primul moment în care am vrut să renunț la tenis a fost momentul în care părinții mei nu mai aveau resurse financiare. Și mi-au zis că nu mă mai pot susține și că trebuie să mă opresc. Și le-am zis : da, bine, nu o să mă opresc.

Ana Bogdan

Sursa foto: Instagram

Ei chiar treceau printr-o criză economică, în fine, au fost momente destul de grele atunci. Dar eu am zis că eu continui și că o să găsesc variante să fac asta”, a povestit jucătoarea.

L-a rugat pe vărul ei să o ducă în Austria

Drept urmare a încercat tot ce i-a stat în putință să și reușească. ” Și m-am înscris la un turneu în Austria. Am plecat cu mașina cu vărul meu i-am zis: ai bani de drum? Acesta s-ar putea să fie ultimul, dar măcar încerc.

Cum ai acces la banii tăi secreți în doar câteva minute. Știi că îi ai, dar nu știi câți
Cum ai acces la banii tăi secreți în doar câteva minute. Știi că îi ai, dar nu știi câți
Ladislau Boloni, omul care nu s-a ferit de cuvinte și a dinamitat fotbalul românesc. A contestat și supremația lui Hagi
Ladislau Boloni, omul care nu s-a ferit de cuvinte și a dinamitat fotbalul românesc. A contestat și supremația lui Hagi

M-am înscris, încă nu intrasem, eram afară din calificări. Am intrat într-un final și am picat cu favorita numărul 1 din calificări. Când am văzut tabloul eram cu el și Ioana și au văzut că m-am albit la față”, și-a amintit Ana Bogdan.

A intrat pe teren și a jucat ca și cum nu mai avea nimic de pierdut

În acest context, jucătoarea a prins curaj și a jucat ca și când era la antrenament. ”Ne-am gândit că gata s-a terminat, până aici a fost. El mi-a zis: te rog să intri pe teren ca la antrenament, distrează-te și așa dacă e ultimul ce mai contează. Joacă-te, bucură-te!

Și am câștigat , m-am calificat, am câștigat și două meciuri pe tablou și fiind un turneu  WTA am luat destui bani acolo și am mers mai departe”, a mai povestit sportiva.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:32 - Cum ai acces la banii tăi secreți în doar câteva minute. Știi că îi ai, dar nu știi câți
22:24 - De ce „mor” căsniciile în ziua de azi. Părintele Constantin Necula face lumină
22:15 - Ana Bogdan, la un pas să renunțe pentru ca părinții nu mai aveau bani. Gest extrem al tenismenei
22:08 - Mica unire, comemorată la Chişinău: flori la monumentul lui Cuza şi rugăciune la Mitropolia Basarabiei
22:00 - Nuami Dinescu, despre trauma Mineriadei: Animalele m-au ținut în viață în depresia care a urmat
21:51 - Condamnat la închisoare în Republicii Moldova, fost șef din Poliție cere azil politic în Germania. Video

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale