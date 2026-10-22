Curtea Supremă a Statelor Unite (SUA) a acceptat să examineze o lege federală veche de peste 150 de ani care interzice producerea băuturilor spirtoase în gospodării, potrivit Fox News. Cazul, declanșat de contestarea restricției de către un antreprenor din Ohio, ridică întrebări despre limitele puterii Congresului și despre dreptul americanilor de a produce alcool pentru consum propriu.

În timp ce americanii pot prepara legal bere și vin acasă, distilarea whisky-ului și a altor băuturi spirtoase este interzisă de legislația federală. În anumite condiții, încălcarea legii poate atrage până la cinci ani de închisoare, o amendă de 10.000 de dolari și confiscarea bunurilor implicate.

Decizia Curții Supreme de a analiza cazul, anunțată luni, 19 octombrie 2026, deschide calea unei clarificări juridice privind autoritatea guvernului federal de a interzice o activitate desfășurată în locuința unei persoane, chiar și atunci când aceasta produce alcool exclusiv pentru consum personal.

Restricția datează din perioada de după Războiul Civil American, fiind adoptată în 1868 pentru a combate evaziunea fiscală asociată producției de alcool. Autoritățile federale au susținut că interdicția este un instrument necesar pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru aplicarea legislației privind taxarea băuturilor spirtoase.

John Ream, proprietar al unei berării din Ohio și fost inginer aerospațial, contestă această abordare. Acesta dorește să poată distila acasă cantități mici de băuturi spirtoase, pentru consum personal, fără a încălca legea federală.

Cazul său este susținut de Buckeye Institute, o organizație din Ohio care contestă interdicția și invocă limitele constituționale ale competențelor Congresului.

Robert Alt, președintele și directorul executiv al organizației, a descris intervenția Curții Supreme drept „o oportunitate reală atât pentru whisky, cât și pentru libertate”, într-o declarație acordată Fox News Digital.

Litigiul a căpătat o importanță suplimentară după ce două curți federale de apel au pronunțat hotărâri contradictorii în cursul acestui an.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul al Cincilea a invalidat restricția, considerând că autoritatea Congresului de a colecta taxe nu justifică interzicerea distilării la domiciliu.

În schimb, Curtea de Apel pentru Circuitul al Șaselea a menținut legea. Instanța a apreciat că interdicția poate reprezenta un instrument legitim pentru aplicarea reglementărilor fiscale federale privind alcoolul.

Această divergență juridică a creat premisele intervenției Curții Supreme, care va trebui să examineze întinderea competențelor federale în această materie.

Departamentul de Justiție al SUA susține că restricția este justificată de necesitatea prevenirii evaziunii fiscale și a protejării veniturilor publice. Instituția nu a oferit un comentariu pentru Fox News Digital cu privire la acest caz.

Potrivit lui Robert Alt, întrebarea centrală este dacă puterea Congresului de a impune și colecta taxe îi permite să transforme în infracțiune o activitate care, în sine, nu ar fi ilegală.

Avocatul susține că acceptarea unei interpretări foarte largi a competențelor fiscale ar putea avea consecințe și asupra altor activități private. El a invocat, cu titlu de exemplu, grădinăritul și lucrările de întreținere sau reparație a automobilelor, pentru a ilustra riscurile pe care le vede în argumentația guvernului.

Aceste exemple reprezintă argumentele părții care contestă legea, nu concluzii stabilite de instanță.

Alt a mai amintit că producerea băuturilor spirtoase are rădăcini istorice în Statele Unite. Potrivit acestuia, inclusiv George Washington a fost implicat în distilarea alcoolului.

Reprezentantul Buckeye Institute a precizat că beneficiarii acțiunii sunt dispuși să achite taxele aplicabile băuturilor produse acasă. În opinia lor, respectarea obligațiilor fiscale nu ar trebui să implice interzicerea completă a activității.

Dacă judecătorii vor da dreptate contestatarilor, interdicția federală ar putea fi anulată în limitele stabilite de hotărâre. O asemenea decizie ar putea schimba regimul juridic al distilării la domiciliu, însă nu ar însemna automat eliminarea tuturor obligațiilor fiscale sau a celorlalte reglementări aplicabile producției de alcool.

Dacă instanța va susține poziția guvernului federal, restricția contestată va rămâne în vigoare. Congresul ar putea, în continuare, să modifice legislația.

Curtea Supremă nu a stabilit încă data audierilor. Robert Alt estimează că acestea ar putea avea loc la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lunii martie, iar o hotărâre ar putea fi pronunțată până la sfârșitul lunii iunie 2027.

Decizia va clarifica limitele puterii federale în raport cu producția de alcool pentru uz personal. Până la pronunțarea unei hotărâri și la eventuale modificări legislative, interdicția federală rămâne relevantă pentru cei care doresc să distileze băuturi spirtoase acasă.