Cum făcea AMOR Mihaela Rădulescu? DETALII PICANTE din dormitorul lui Dani Oțil au ieșit la iveală

Surpriză de proporții, în studioul emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”. Zilele trecute, cei doi prezentatori au avut-o invitată pe Mihaela Rădulescu, fosta iubită a ui Dani Oțil.





Astfel, telespectatorii au avut prilejul să afle amănunte picante din vremurile în care cei doi formau un cuplu.

„Există viață după Mihaela Rădulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre funny. Mi-am făcut un obicei, și când vorbim, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din următorii doi ani de după realție. La un moment dat, mă simțeam o unealtă, o ustensilă. Eu eram un băiat de la Reșita, noi am avut multe episoade ciudate…

Eu am iubit doar de două ori în viață. Nici până la ea nu am prea iubit. Am avut două relații de 7 ani toată viața, atât am reușit. Iubesc rarisim, nu țin de mână în oraș decât rarisim, nu merg la film cu fete, nu iau cina cu fete niciodată, decât daca îți dau și cheia de acasă, ceea ce este foarte greu”, a declarat Dani la Antena 1.

La rândul său, Mihaela Rădulescu a fost întrebată dacă s-a uitat vreodată împreună cu partenerul la filme pentru adulți, iar vedeta a răspuns că nu, moment în care Dani a intervenit cu un detaliu incredibil: „Mihaela oricum nu stă niciodată cu fața la televizor”.

Totodată, Mihalea a mărturisit că a umblat dezbrăcată pe o plajă de nudiști și că a făcut sex într-o piscină:

„Nu știu pe ce plajă am fost, dar nu aveam nimic pe mine. Am făcut sex într-o piscină și am fost abordată de persoane de același sex. N-am purtat cătușe niciodată, în nici un fel de circumstanțe și n-am fost surprinsă făcând dragoste”, a declarat Mihaela Rădulescu.

