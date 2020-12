Cazul celui poreclit „Mâncătorul de femei” continuă să șocheze România. Sora celor trei femei dispărute, Alexandra Iordache, a povestit într-o postare pe contul de Facebook ce amenințări primea atunci când era copil de la Vasile Lavric. Femeia și-a amintit de perioada horror pe care a traversat-o ea și familia ei.

„Ma numesc Alexandra Iordache. Sunt sora fetelor disparute din Radauti: Iuliana, Nicoleta si Ramona. Stiu, pentru unii dintre voi doar o poveste si asa greu de digerat, dar pentru noi un cosmar , un cosmar in care ne aflam de peste 20 de ani.

Pe sora mea, Iuliana , nici nu mi-o amintesc aveam doar doi anisori cand a disparut. Apoi Nicoleta si Ramona au disparut pe rand din vietile noastre, la doar doua luni distanta una de cealalta , cand eu aveam doar 11 ani.

Destui insa pentru a vedea si simti pe pielea mea , nedreptatea si abuzurile care se pot face intr-o tara in care omul simplu , omul de rand – nu este aparat , nu este bagat in seama , practic …nu exista.

In aprilie 2005 a disparut sora mea Nicoleta , sotia numitului Vasile Lavric , unicul suspect in cazul acesta , care a fost gasit vinovat pentru tentativa de omor asupra sotiei sale – in urma lovirii reptate cu ciocanul”, a scris Alexandra Iordache.

„Zile și nopți de stat în fața poliției din Rădăuți”

Ea și-a continuat povestea: „Fapt ce se intampla cu 5 ani inainte de disparitia ei si pentru care a primit 3 ani cu suspedare. Odata cu disparitia Nicoletei a inceput si calvarul fara margini si sfarsit.

Zile si nopti de stat in fata politiei din Radauti fara rezultat, mama era ameninta mereu de seful politiei din Radauti de la aceea data „daca nu taci si mai ragi ca vaca aici te bag la beci”.

Erau prieteni. Lavric detinea si detine in apropierea casei noastre parintesti un service auto. Iar pe alta parte , cand s-au tratat cazurile de disparitie serios in tara asta?!

Ni se spunea lejer ” se intorc ele sunt in Italia”. Se intorc ele sunt in Italia”, dar mama era amenintata cu cutitul de acest „distrugator de vieti” ca daca mai cauta fetele. „Se intorc ele sunt in Italia” , dar eu pana la 18 ani am fost amenintata de acest individ: „Cresti, faci 18 ani si te omor sau vand si pe tine”.

„Se intorc ele sunt in Italia” dar am fost terorizata. Terorizati.”