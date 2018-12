Viaţa în detenţie. Elena Udrea se DESTĂINUIE. Arestări BRUTALE şi lacrimi de DISPERARE

Elena Udrea a povestit în seara de Crăciun despre drama pe care a trăit-o în ultimele luni de zile, începând cu arestarea de pe stradă când se afla la plimbare cu copilul. Era prima ieşire a Elenei Udrea în aer liber.





„A fost o surpriză faptul că am fost ridicată de pe stradă, în public. Avocaţii informaseră Interpolul unde locuim, ce facem. Nu ne aşteptam să fim ridicate de pe stradă. Eram cu copilul pe stradă când s-a întâmplat. Era prima ieşire cu bebeluşul la plimbare”, îşi aminteşte Elena Udrea De asemenea, Elena Udrea a povestit cum a fost până acum experienţa sa în închisoarea din Costa Rica. „Pentru mine a fost traumtizant. Mă gândeam că nu am plâns adunat în toată viaţa mea cât am plâns în prima lună acolo, gândindu-mă la copil şi la faptul că era singur acasă, mă rog, fără mine. Sunt condiţii de puşcărie. Nu există regim preferenţial cum am văzut că s-a scris. Nu există aripă VIP, există o singură puşcărie pentru femei, unde stă toată lumea”, a spus Elena Udrea „Am preferat să îl văd doar de câteva ori. Nu am vrut să riscăm să se întâmple ceva cu bebeluşul”, mai spune Elena Udrea precizând că nu a avut restricţii de a-şi vedea copilul

SENZATIE! Primele imagini cu Elena Udrea, după eliberarea din Costa Rica

Pagina 1 din 1