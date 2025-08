Sport Amintire usturătoare pentru un cunoscut fotbalist român. A fost bătut cu cureaua







Fostul fotbalist Vlad Munteanu (44 de ani) a avut de înfruntat o pedeapsă dură în copilărie. El și-a amintit de o corecție fizică pe care i-a aplicat-o tatăl său, cu cureaua de la pantaloni.

În copilărie, a avut probleme oftalmologice și a purtat ochelari. O problemă despre care tatăl său credea că-l va împiedica să ajungă fotbalist (n.r. - Ion Munteanu a jucat și el fotbal la nivel profesionist).

„Am purtat ochelari în clasa a 4-a, în continuare mai port la citit. Pentru tata a fost un șoc. El, fiind fotbalist, mă vedea și pe mine tot fotbalist. A fost un șoc pentru el. Mi-au pus niște funduri de borcan, ca pe vremuri.

Ce trebuia să fac? Trebuia să mă duc la policlinică în Bacău, să mă uit la un aparat, unde aveam un diapozitiv. Trebuia să bag leul într-o cușcă, tractorul în garaj, așa erau exercițiile... Și eu le băgam la minus unu, plus unu, plus doi. Un om normal le băga la zero. Făceam aceste exerciții”, a povestit Munteanu la podcastul 2la1 de la gsp.ro.

Fostul jucător de la FCSM Bacău sau Dinamo și-a mai amintit. „Și într-o zi, trebuia să termin cu fotbalul din fața blocului și să mă duc la policlinică la exerciții. În timp ce jucam fotbal, au sunat sirenele. Știți cum sunau sirenele pe vremuri în orașe? Făceau exerciții de situații de urgență. Așa era pe vremuri, nu existau telefoanele cu Ro-Alert.

Ei bine, eu aveam mingea atunci, eram ăla fericit. Și ăștia mai mari îmi zic: «A, sună sirenele! E policlinica închisă! N-ai ce să mai faci, rămâi la fotbal!». Eu, credul, zic «Bine» și am rămas. Ăia la mișto, să mă țină, că eu plecam cu mingea”.

Lecția dură nu a fost uitată de fostul mijlocaș, care a devenit punctual. „Și acum țin minte cum a venit tata cu mașina și mi-a făcut semn să vin. Mi-a dat o bătaie! Știu și locul, lângă geam, unde eram, cum eram. Cu cureaua m-a bătut! Știu punctual și câte curele am luat, unde mi le-a dat. Este singura bătaie pe care am luat-o de la tata. Și cu siguranță ce o să audă acum nu o să-i placă, niciunui părinte nu-i pică bine”.

„Dar, de atunci, toate ceasurile mi le setez cu 5 minute înainte. N-am mai lipsit la o întâlnire. Am fost punctual”.