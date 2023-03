Americanu’ din „La bloc”, la un pas de moarte. A fost operat pe cord deschis. Cum se simte acum actorul

Americanu’ din „La Bloc” a trecut prin momente dificile în urmă cu aproximativ un an, când a descoperit o problemă de sănătate care îl putea ucide oricând. Emil Mitrache a povestit că problema sa medicală este una mută, nu doare și nici nu dă niciun semn. Cu toate acestea, ea poate fi descoperită de medicul cardiolog, în urma unui computer tomograf.

Emil Mitrache susține că a descoperit că are aorta mărită după un control de rutină. Această problemă este una mută, care nu dă semne, însă ea poate provoca decesul imediat. Actorul a ajuns pe masa de operație, o intervenție chirurgicală pe cord deschis, care a durat aproximativ opt ore.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize. Nu aveam nimic.

Ăsta este criminalul tăcut. Nu te doare. Decât se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus. Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică. În două luni se mărise cam 7-8 mm. Păi de la 10.000-12.000 de euro ( n.r.- costă operația). Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: «Du-te, îți plătesc eu!». A durat operația aproape 8 ore, numai până îți face legăturile să-ți schimbe circulația sângelului printr-un aparat”, a declarat Emil Mitrache, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Cum se simte acum Americanu’ din „La Bloc”

Celebrul actor a mărturisit că a trecut cu bine peste acest episod mai puțin fericit al vieții și s-a recuperat bine. Operația a fost una destul de complicată, însă nu a avut dureri și s-a vindecat complet. Acum se află în afara oricărui pericol însă are mai multe grijă de sănătatea sa.

„Eu am avut exact pe bază, pe inimă, mărirea. Dacă erai mai în vârstă, îți puneam una de porc, o valvă de porc. Tu mai duci și e metalică. E un mic cilindru, cu un ax pe mijloc și cu două jumătăți. Aud tot timpul. Eu când m-am trezit, pe noptieră aveam cutiile. Uite așa am scăpat. De când am deschis ochii, după operație, nu m-a durut nimic. S-a vindecat frumos. Zici că nu am avut nimic. Niciodată nu am făcut excese. Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut CT-ul. Este ceva genetic”, a mai spus Emil Mitrache.