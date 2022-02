Americanii îi suflă lui Gigi Becali o afacere profitabilă. Finanțatorul de la FCSB s-a zgârcit la investiție

Gigi Becali ar vrea să-l transfere la FCSB pe David Miculescu (20 de ani), jucătorul echipei UTA, dar și-a fixat și o limită a bugetului pentru această mutare. Este vorba despre 500.000 de euro, niciun ban în plus, a afirmat finanțatorul „roș-albaștrilor”. Însă, latifundiarul din Pipera are o concurență serioasă, pentru că de tânărul atacant sunt interesați și americanii de la Orlando City.

Gigi Becali a făcut o ofertă pentru jucătorul de la UTA, David Miculescu, dar arădenii cer dublu

Oferta lui Gigi Becali este mult sub pretențiile celor de la UTA, care vor să încaseze 1 milion de euro din vânzarea lui David Miculescu. Cei de la Orlando City au făcut o ofertă concretă de 1,5 milioane de euro pentru jucător, după cum anunță prosport.ro.

Mai mult de 500.000 nu am dat și nu dau. Ei negociază singuri. Am vorbit acum un an, de atunci nu am mai discutat nimic. E publicitatea lor, bravo lor, dar mai mult de 500 de mii nu dau. Le dau și 10% dintr-un viitor transfer”, spunea Gigi Becali la Pro X despre oferta pe care o înaintase oficialilor de la UTA pentru David Miculescu.

Orlando City, un club important din SUA, la care evoluează Alexandre Pato și pe unde a trecut și Ricardo Kaka

De David Miculescu s-au mai interesat, din Liga I, și CSU Craiova, și CFR Cluj. 700.000 de euro este cota de piață a lui David Miculescu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 26 de meciuri și șapte goluri a reușit atacantul arădenilor în actualul sezon.

La Orlando City evoluează în prezent brazilianul Alexandre Pato (32 de ani), fost jucător la AC Milan, trecut și prin Premier League, pe la Chelsea.

De asemenea, un alt mare fotbalist al celor de la AC Mila, brazilianul Ricardo Kaka, a îmbrăcat tricoul „violet” al lui Orlando între 2014 și 2017. Noua ediție a Major League Soccer începe la data 26 februarie. Ultima campioană din MLS este New York City.