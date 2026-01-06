Social

America se schimbă: ierni dispărute, ape secate și natura tot mai tăcută

America se schimbă: ierni dispărute, ape secate și natura tot mai tăcută
Ultimele luni au adus în Statele Unite temperaturi record și furtuni neașteptate, dar efectele crizei climatice se simt și în lucruri aparent mărunte, dar semnificative. Pentru mulți oameni, schimbarea se traduce prin ierni fără zăpadă, râuri care seacă, grădini care nu mai rod și o liniște ciudată în locuri cândva pline de viață.

Schimbări în Statele Unite

Conform estimărilor ecologice internaționale, aproximativ un milion de specii se află la limita dispariției. Pentru unii oameni, această cifră devine reală prin experiențe personale. Heath Breneman, tată a patru copii în zona Pacificului de Nord-Vest, observă criza climatică prin lipsa amintirilor pe care copiii săi nu le vor putea trăi.

Schimbări Climatice

Sursa foto: Freepik

„Când am crescut, iernile erau serioase: zăpezi înalte, derdelușuri improvizate, frig care făcea căldura să fie o victorie de fiecare dată. Copiii mei nu au niciun fel de amintire a acelei lumi”, spune Breneman. În ultimele două decenii, clima s-a schimbat rapid: iernile autentice s-au redus considerabil, iar diferența se simte la fiecare pas.

Ape secate

Pe Appalachian Trail, o altă parte a țării, Maria Martin a descoperit o altă față a crizei: lipsa apei. Într-o regiune renumită pentru pârâurile constante și vegetația luxuriantă, râurile s-au secat pe zeci de kilometri, lăsând pământul crăpat și fără surse naturale sigure. „Nu era noroi sau nămol, doar pământ uscat. Poți tolera căldura, dar fără apă, e o altă poveste”, mărturisește Martin.

Secetele s-au alternat cu ploi violente, uragane și invazii de țânțari, creând un ciclu imprevizibil și periculos. În câteva luni, Martin a trecut de la riscul de inundații la lipsa totală a apei potabile, ceea ce complică chiar și planurile celor mai experimentați drumeți.

Sacramento

Sacramento. Sursa foto Wikipedia

Criza climatică a afectat Statele Unite

În Sacramento, California, Ky Gress simte impactul crizei climatice direct în grădină. „Dovleceii nu mai cresc, iar sezoanele de plantare s-au scurtat semnificativ. Plantele se usucă și mor înainte de vreme”, explică ea. Pentru a se adapta, Gress a început să cultive soiuri rezistente la secetă, originare din regiuni aride. „Avocado, care înainte nu creștea aici, acum poate ajunge la șase metri”, spune ea.

Pentru Tim Goncharoff, un bărbat de 70 de ani pasionat de natură, schimbarea se simte în tăcerea mediului înconjurător. „Observ mai puține fluturi, mai puține păsări. Diversitatea scade de la an la an. Natura devine mai liniștită și mai săracă”, remarcă el.

