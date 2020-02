Divorțul Claudiei Pătrășcanu de fiul unuia din cei mai bogați și puternici oameni din politica românească, Gabriel Bădălău este deloc lipsit de peripeții. Fosta cântăreață se teme pentru viața ei. Ce se poate întâmpla? „Să nu mai fiu în viaţă şi să nu se ştie ce s-a întâmplat cu mine şi în ce fel, pentru că soţul meu, încă îi spun soţ că încă nu am divorţat, tot timpul mă ameninţa cu cuvinte jignitoare pe care nu pot să le reproduc pe tv”.

„Mă ameninţa că mă va declara nebună, că-mi va lua copiii şi multe, multe ameninţări pe care, probabil va exista un moment în care voi arăta acele ameninţări” , a povestit Claudia Pătrăşcanu, în exclusivitate la România TV.

O viață extrem de dură pentru ea și cei doi copii: „Da, am fost ameninţată şi nu vin în faţa dumneavoastră să spun, nu vreau să-l denigrez pe tatăl copiilor mei, am vrut întotdeauna, chiar i-am dat foarte multe şanse, tot pentru copii, îi iubesc atât de mult, în disperare îi iubesc pentru că mi i-am dorit şi nu vreau să le fac rău, iar eu am trăit o traumă, văzându-mă dată afară cu doi copii, pe stradă, eu dacă nu aveam o casă a mea, în comuna Agigea, ce se întâmpla cu mine şi cu doi copii? Ajungeam în Gara de Nord?”, a explicat artista.

