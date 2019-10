Donald Trump şi-a atras critici dure pentru că permite Turciei efectuarea unei ofensive militare de amploare împotriva grupurilor insurgente kurde din Siria. Pentagonul a transmis că „nu atenţionează” Turcia asupra operaţiunii militare, avertizând însă asupra „efectelor destabilizatoare” pe plan regional.

“Așa cum am afirmat cu tărie înainte, și doar să reiterez, dacă Turcia face ceva ce eu, în marea mea și neegalată înțelepciune, consider că este în afara limitelor, voi distruge și elimina total economia Turciei (am mai făcut-o!). Ei trebuie, cu Europa și cu alții, să fie atenți!, a atenționat Donald Trump, pe Twitter, potrivit digi24.ro

Administraţia de la Washington a decis retragerea trupelor din nordul Siriei în contextul în care Turcia urmează să lanseze o ofensivă militară împotriva grupurilor insurgente kurde.

Organizaţia insurgentă kurdă Forţele Democratice Siriene (SDF) a acuzat Statele Unite de renegarea unui aliat, avertizând că decizia va avea un „impact negativ major” asupra operaţiunilor comune contra reţelei teroriste Stat Islamic.

”Vom introduce sancţiuni bipartizane împotriva Turciei dacă ea va invada Siria şi vom solicita suspendarea ţării din NATO dacă ea va ataca forţele kurde care au ajutat SUA în distrugerea Califatului Statului Islamic”, a scris senatorul republican, Lindsey Graham, pe Twitter, conform Agerpres

Te-ar putea interesa și: