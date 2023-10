Europa sub teroare. Amenințare cu bombă la Palatul Versailles

Sâmbătă, reședința oficială a monarhilor Franței a fost evacuată din considerente de siguranță, în urma unei alerte cu bombă. Aceasta a fost provocată de un mesaj anonim postat pe platforma moncommissariat.fr.

„În jur de 15.000 de vizitatori, în principal francezi, frecventează întregul complex în acest moment”, a transmis atunci serviciului de presă al castelului.

Această alertă survine într-un context tensionat la nivel global. Nivelul maxim de vigilență al planului Vigipirate, denumit „alertă de urgență pentru atentate” a fost activat vineri după atacul terorist dintr-un liceu din Arras. Atunci, un profesor și-a pierdut viața.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a catalogat acest incident drept un „act de terorism islamist”.

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk

— Château de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023