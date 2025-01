Monden O jurnalistă demisionează de la Realitatea. Călin Georgescu e de vină







Jurnalista Monica Vasilescu a anunțat că demisionează de la Realitatea TV. Aceasta a spus că nu mai vrea să fie obligată să scrie despre Călin Georgescu că e „președintele ales”. Ea a mai declarat că nimeni nu are dreptul să își bată joc de ea și de munca ei.

Și-a dat demisia de la Realitatea din cauza lui Georgescu

„BREAKING NEWS: Am încheiat colaborarea cu Realitatea.net după 6 ani! Motivul este Călin Georgescu! Nu am nicio chemare să-l scriu “președintele ales”, așa cum îi place lui să ceaușească pentru unii adormiți în neștiință. Nu îmi bat joc de mine și de munca mea.

Singura părere de rău pe care o am îi vizează pe colegii mei, alături de care am lucrat armonios și eficient. Urmează provocări noi pentru mine. Rămân în domeniu. Iubesc profesia asta și nu vreau să fac altceva. Nu am niciun talent, dar îmi place să muncesc și să scriu cât se poate de obiectiv!”, a scris Monica Vasilescu pe pagina ei de Facebook.

Jurnalista se revoltă

Jurnalista de la realitatea a criticat și protestul AUR de săptămâna trecută. Ea a spus că unii jurnaliști au fost agresați și a cerut autorităților să îi sancționeze pe cei vinovați. Aceasta a declarat România nu mai este în comunismul în care vor să se întoarcă George Simion și Călin Georgescu.

Autoritățile trebuie să aplice legea

”Dragnea putea mai mult. Atât despre adunarea AUR. Despre anumiți oameni din ea, aș vrea să rog autoritățile să aplice legea cu strictețe pentru că s-a creat “trendul” de înjurat/agresat jurnaliști.

Acești indivizi sunt victime ale unei părți (destul de consistente) din România needucată și trebuie tratați în baza legii, fiindcă nu suntem și nu vom mai fi în comunismul în care vrea să ne întoarcă idolul lor. România e liberă, fiecare se exprimă cum dorește, până la limita de a deranja alte persoane, țara asta e frumoasă și pe un drum bun, dacă fiecare dintre noi își face treaba și se revoltă civilizat când e cazul”, a scris jurnalista pe pagina ei de Facebook.