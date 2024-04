International Ambasadorul Israelului în România: „Iranul e hotărât să distrugă statul Israel”







Atacul Iranului de sâmbătă noapte are ecouri printre oficialii statelor din întreaga lume. Printre aceștia se numără și Ambasadorul Israelului în România, care a vorbit duminică despre cele întâmplate în țara sa.

Peste 100 de drone iraniene au fost trimise către Israel, conform unor surse care au raportat că atacul a inclus și rachete. Sâmbătă seara, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune a cabinetului de război la sediul militar Kiryat din Tel Aviv.

Șocând întreaga lume, atacul nu a rămas fără reacțiile oficialilor din întreaga lume. Printre aceștia se numără și Ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar, care duminică a făcut turul televiziunilor pentru a vorbi despre cele întâmplate în țara sa:

„A fost unul dintre cele mai feroce atacuri din istorie, din istoria războiului, cu sute de drone și rachete balistice trase spre Israel. Din fericire, Israelul a fost pregătit, s-a pregătit de ani de zile, pentru că știam că Iranul pregătește asemenea capabilități.

Iranul e hotărât să distrugă statul Israel, a declarat asta public, așadar, ceasul din Teheran a numărat timpul sau numără în continuare timpul până când va extermina compelt Israelul, încălcarea completă a Cartei ONU, a Dreptului Internațional.

Ei nu acceptă ca un stat că vrea să declare că vrea să distrugă alt stat și, desigur, Israelul își rezervă dreptul de a se apăra.

Ce fel de apărare? Ne-am apărat folosind apărarea antiaeriană, atât Aer Down, cât și praștia lui David, am creat o serie de sisteme, am folosit forțele noastre aeriene și asistența aliaților.

SUA au jucat un rol major, oprind o parte dintre aceste drone și rachete, cam o treime dintre drone și rachete au fost oprite de americani, de iordanieni, de britanici, de francezi”, a declarat Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, în direct, la Antena 3 CNN.

Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, susține că țara sa are dreptul să se apere

Tot astăzi, acesta a susținut că Israelul are dreptul de a se apăra, dar că așteaptă însă și ce măsuri va lua Consiliul ONU:

„Vom vedea, trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Spunem că avem dreptul să facem asta. Israelul e o națiune suverană, iar națiunile suverane au dreptul sub legislația ONU de a se apăra, aveam datoria de a face asta.

Trebuie să înțelegem că nu trebuie să rămână nepedepsit comportamentul lor, au abuzat de normele internaționale, susțin organizații teroriste, iar acum au lansat un atac masiv asupra Israelului. Întreaga țară a fost vizată de atacuri, au fost lansate atacuri împotriva instalațiilor militare și nu numai.

Am văzut imagini cu atacuri către Ierusalim și către temple. Am fost fericiți să auzim că președintele Joe Biden va avea o întâlnire pentru a emite o condamnare oficială, dar nu e suficient.

Ne așteptăm să vedem sancțiuni dure pentru Iran, o constatare a faptului că apărarea de securitate a Iranului distribuie alerte teroriste. Trebuie să vedem un Consiliul ONU care ia măsuri. Dacă din punct de vedere diplomatic nu se pune presiune pe Iran, atunci va crește presiunea asupra Israelului”, a mai spus Reuven Azar, la Digi24.

Oficialii israelieni încă nu au luat o decizie

Armata israeliană a declarat că a fost implicată în apărarea Israelului împotriva atacului iranian și a evidențiat capabilitățile militare ale aliaților.

„Israelul a acționat împreună cu SUA, Marea Britanie, Franța și alte țări atunci când a respins atacul iranian”, a transmis armata israeliană.

Până duminică dimineață, oficialii israelieni au menționat că nu s-a luat încă o decizie cu privire la modul în care Israelul va răspunde la atacul iranian, în timp ce un oficial a afirmat că orice acțiune potențială va fi discutată în cadrul ședinței cabinetului de război.