Monden Ambasadoarea SUA îi cheamă pe americani în vacanță în România







Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, împreună cu soțul ei, a explorat recent o parte din Via Transilvanica, având ocazia să viziteze mai multe sate pitorești din Transilvania. În timpul călătoriei, cei doi s-au îmbarcat în experiențe autentice, alegând să se cazeze în pensiuni tradiționale și savurând preparate locale.

Ambasadoarea SUA, la pas prin România. Îi cheamă pe americani în vacanță

În timpul călătoriei lor pe Via Transilvanica, ambasadoarea SUA, Kathleen Kavalec, și soțul său au avut ocazia să exploreze locuri de mare valoare istorică și culturală, inclusiv Castelul Bethlen din Criș și bisericile săsești fortificate din zonă. Printre destinațiile importante vizitate s-a numărat și satul Biertan, renumit pentru biserica sa fortificată inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Kavalec a descris traseul ca fiind o adevărată comoară, evidențiind frumusețea și bogăția culturală a regiunii pentru toți cei care aleg să-l parcurgă.

Recent, cei doi au experimentat o drumeție de trei zile pe o porțiune a Via Transilvanica, traversând peisaje spectaculoase din Transilvania rurală. Această aventură le-a oferit șansa să descopere colțuri de lume pitorești și să se bucure de tradițiile și ospitalitatea locală, pe care altfel nu le-ar fi întâlnit. Într-o postare pe Facebook, Ambasada SUA a subliniat că acest traseu le-a permis să se conecteze profund cu frumusețea și cultura României.

Via Transilvanica, traseul ales de ambasadoarea SUA

Via Transilvanica este un traseu de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Călătoria celor doi pe Via Transilvanica a început în Stejărenii, în apropiere de Sighişoara, și i-a condus printr-o serie de sate pitorești, printre care Criş, Malâncrăv, Nou Săsesc, Copşa Mare, Biertan, Richiş, pentru a ajunge, în final, la Nemşa. Traseul oferă oportunități excelente pentru drumeții, ciclism și călărie, iar pe parcurs, cuplul a avut ocazia să se cazeze în pensiuni tradiționale și să guste din delicatesele locale.

În cadrul expediției lor, au fost încântați să descopere indicatoarele de etapă sculptate cu măiestrie, care le-au marcat progresul de-a lungul traseului. Unul dintre aspectele remarcabile ale călătoriei a fost explorarea diverselor situri istorice și culturale, inclusiv Castelul Bethlen din Criş și bisericile săsești fortificate, dintre care unele sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO, cum ar fi Biertan.

Istoria satelor românești, punctul de interes

În timpul expediției lor, ambasadoarea SUA și soțul ei au avut ocazia să interacționeze cu locuitori și specialiști locali care le-au oferit perspective valoroase despre satele traversate și contextul istoric al regiunii. Printre poveștile fascinante pe care le-au aflat a fost și cea despre Stephan Ludwig Roth, un reformator din secolul al XIX-lea, cunoscut pentru eforturile sale de a uni comunități diverse, inclusiv români, sași, maghiari și romi.

În plus, au avut parte de experiențe deosebite, inclusiv observarea faunei locale. Un moment memorabil a fost întâlnirea cu un urs, care, cu toate că și-a păstrat distanța, a adus un plus de fascinație călătoriei lor. Aceste interacțiuni cu natura și oamenii au adăugat o dimensiune suplimentară aventurii lor pe Via Transilvanica.

Ambasadoarea Kavalec a exprimat entuziasmul său față de popularitatea în creștere a traseului, atât în România, cât și în afacere. Într-o declarație, ea a felicitat inițiatorii și voluntarii care au contribuit la realizarea proiectului, subliniind că Via Transilvanica reprezintă o resursă valoroasă pentru exploratorii din întreaga lume. Pentru a planifica excursia, ea și soțul ei au folosit ghidul și aplicația disponibile online, resurse care facilitează accesul la acest traseu unic.