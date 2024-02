International Un bărbat și-a dat foc în fața ambasadei Israelului de la Washington. Momentul a fost filmat







Un bărbat şi-a dat foc, duminică, în faţa ambasadei Israelului la Washington, a anunţat Ministerul israelian de Externe. Acesta avea un steag palestinian în mână.

Ambadasa Israelului la Washington. Un bărbat şi-a dat foc, duminică, în faţa ambasadei Israelului la Washington, a anunţat Ministerul israelian de Externe. Acesta avea un un steag palestinian şi a folosit benzină pentru a-şi da foc. Membrii Serviciului Secret al SUA aflaţi la ambasadă au reușit să stingă flăcările.

Și-a dat foc la Ambadasa Israelului la Washington

Bărbatul este aviator în activitate în cadrul Forţelor Aeriene. Niciun membru al personalului ambasadei nu a fost rănit în incident.O echipă de pirotehnişti a fost trimisă la fața locului.

„Departamentul de Poliție Metropolitană a răspuns la ansamblul de imobile 3500 din International Drive, NW, la aproximativ 1:00 p.m., pentru a ajuta Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii, după ce o persoană și-a dat foc în fața unei ambasade din locație”, a transmis Departamentul Metropolitan de Poliție Washington într-o declarație pentru CNN.

Incident outside of Israel’s Embassy in Washington DC. This the scenes a few minutes ago.. pic.twitter.com/a78Zvtx6E9

— Lynn Sweet (@lynnsweet) February 25, 2024

Era un susținător al Palestinei

Într-un videoclip al incidentului, bărbatul se identifică drept Aaron Bushnell și spune: „Nu voi mai fi complice la genocid” înainte de a striga că ceea ce urmează să facă este minim în comparație cu suferința palestinienilor.

Bărbatul a pus apoi dispozitivul de înregistrare pe pământ înainte de a-și turna pe corp un lichid, deocamdată necunoscut, și de a-l aprinde în timp ce strigă „Palestina liberă” în mod repetat. În cele din urmă, s-a prăbușit la pământ.

Incidentul a fost filmat

El a transmis în direct protestul pe platforma de streaming Twitch. Rose Riley, un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA, a declarat: „Pot confirma că un aviator în serviciu activ a fost implicat în incidentul de astăzi”.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Israelului a declarat că „niciun membru din personalul ambasadei nu a fost rănit și nu este în pericol”. Poliția a informat că lucrează cu Serviciul Secret și Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi pentru a investiga incidentul.

În decembrie, o altă persoană și-a dat foc în fața Consulatului Israelului din Atlanta, în ceea ce poliția a transmis că a fost „probabil un act extrem de protest politic”.La fața locului a fost găsit un steag palestinian.