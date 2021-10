Am aflat secretul Ioanei Ginghină. De 10 ani, în fiecare dimineață și seara, are un ritual de la care nu se abate

De-a lungul timpului, multe doamne și domnișoare s-au întrebat cum de reușește Ioana Ginghină să se mențină în formă și să aibă un ten perfect, chiar dacă a trecut de pragul vârstei de 40 de ani. Șocul este cu atât mai mare cu cât mărturisește că nu are nicio operație estetică, ci mici intervenții non-ivazive, restul fiind multă răbdare și timp alocat pentru aplicarea de creme și seruri hidratante.

„Îmi fac o mască, o zi da, una nu, în funcție de ce are nevoie tenul: curățare, hidratare sau nutriție. Sau acid salicilic dacă sunt la menstruație și tenul are aspect gras”, ne-a mărturisit Ioana Ginghină.

Faptul că la 44 de ani arată poate mai bine ca la 20, se datorează faptului că de 10 ani, fără întrerupere, Ioana Ginghină acordă o atenție desebită tenului ei. Nu are riduri nu pentru că este dependentă de injecțiile cu botox, ci pentru că reușește să le prevină. Curioși de toată rutina de îngrijire facială, i-am cerut Ioanei să ne explice, pas cu pas, cum și ce fel de creme folosește. „Am grijă de ten în funcție de nevoi. Am tot felul de seruri pe care le folosesc. Acum, spre exemplu, în această perioadă încep să folosesc retinolul foarte mult, dar îl alternez și cu nicianamide și cu seruri cu ceramide. Am o întreagă rutină și dimineața, și seara. Retinol, ceramide și niaciamide, le alternez sau le pun chiar pe toate o dată, dimineața. Vitamina C folosesc alternativ cu acidul hialuronic. Și după ce termin cu serurile, urmează crema de zi, dimineața, care, bineînțeles, are SPF indiferent că este vară sau iarnă, tocmai pentri că fac cură cu retinol în perioada de toamnă”, a mai spus actrița din serialul Adela pentru EVZ.