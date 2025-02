Politica Alte creșteri de salarii la bugetari. Austeritatea mai așteaptă







Sorin Grindeanu anunță alte creșteri de salarii pentru bugetari. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reușit anul trecut să inaugureze aproape 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. România a atins un record istoric depășind anul 2013, când au fost construiți doar 118 kilometri de autostrăzi.

Sorin Grindeanu, un șef generos

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că în 2025 românii se vor bucura de alți 250 de kilometri de noi autostrăzi și drumuri expres. Pentru aceste reușite, administratorii CNAIR au fost recompensați.

Consiliul de Administrație al CNAIR este format din șase membri și fiecare câștigă, de la 1 ianuarie, câte 27.024 de lei pe lună. Ion Damian este președintele CA al CNAIR. El lucrează și la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și beneficiază de indemnizație.

Ion Damian este secretar general adjunct în Ministerul Transporturilor. Prima lui ocupație a fost de ofițer de poliție la Timișoara, de unde provine și actualul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu. El încasează anual de la Ministerul Transporturilor 113.007 lei și, înainte de mărire, de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere primea 92.760 de lei, iar de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA – 87.384 de lei (sumă mărită și ea în decembrie).

Angajații săi au o avere impresionantă

Averea familiei Damian este formată din 1.200 mp de tren intravilan, un apartament în București, unul în Timișoara și o casă în Ciocadia, județul Gorj. În conturi, acesta deține aproape 400.000 de lei și puțin peste 24.500 de euro. Veniturile familiei s-au rotunjit, după închirierea unui imobil, cu 23.760 de lei și cu cadouri primite de cei doi copii la zilele de naștere de 34.000 de lei.

Mirela Ileana Bîrchi a terminat Dreptul la Universitatea Ecologică București, a mai obținut trei diplome de master la Academia de Poliție, un doctorat (în 2008) la Universitatea Națională de Apărare și vreo zece cursuri postuniversitare.

A lucrat la mai multe companii private, printre care și Credit Bank, iar în 2002 a devenit jurist la Regia Autonomă Locato, apoi la RA-APPS, Camera de Comerț și Industrie București, Loteria Română, Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.

În perioada 2018-2022 a lucrat ca avocat, iar apoi a devenit consilierul personal al lui Grindeanu. În ultima declarație de avere, doamna Bîrchi a trecut salariul de 66.850 de lei de la Administrația Porturilor Maritime, 1.871 de lei de la Ministerul Transporturilor, 81.552 de lei de la CNAIR și 7.440 de lire ca salariată la firma britanică Smart Partners Ltd.

Valentin Nicolae Bîrchi este șef birou la RA-APPS, de unde a primit 106.000 de lei. El mai are un salariu de 7.300 de lire de la firma britanică Ultimat Accounting & Tax Solutions Ltd, deținută de un britanic. Fiul, Andrei, pe lângă firma la care și-a salarizat mama, a mai primit (conform unei declarații de avere a tatălui) 6.840 de lire de la Dalla & Partners Ltd.

Pistol, veteranul de la CNAIR

Cristian Ovidiu Cătălin Pistol câștigă cei mai mulți bani de la CNAIR. . Actual director general și membru în CA al CNAIR, Cristian Pistol a lucrat, de-a lungul timpului, la Unitatea de Management a Proiectului de Reabilitare a Școlilor din cadrul Ministerului Educației și la Compania Națională de Investiții (aici a lucrat în trei rânduri, ultima oară, în 2009, ajungând director de proiect).

A activat o perioadă și în mediul privat, apoi consilier la ANL, la Primăria Predeal, director în Consiliul Județean Ilfov condus de liberalul Marian Petrache, la SGG, consilier pe probleme de infrastructură al premierului Cîțu, şef al Direcţiei de Implementare Proiecte din CNAIR.

Averea lui Pistol cuprinde 500 mp de teren, un apartament și o casă, toate în București. Anul trecut, Pistol a vândut o casă cu 400.000 de lei și o mașină cu 10.000 de euro, avea în conturi vreo 145.000 de lei și credite de 60.000 de euro și 924.000 de lei.

De la CNAIR, Pistol a încasat ca director 342.890 de lei, iar soția, consilier juridic la Consiliul Județean Ilfov, puțin peste 100.000 de lei, potrivit Libertatea.