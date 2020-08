Opoziția, covârșitor majoritară(!), are de partea ei argumentul respectării unei legi în vigoare, adoptată după tipic, declarată constituțională de CCR și promulgată de președintele Klaus Iohannis în prima săptămână de după revenirea din vacanța de iarnă a acestui an. Puterea, din ce în ce mai minoritară(!), susține că nu are bani din cauza crizei economice antrenată de cea sanitară.

Ambele puncte de vedere stau în picioare. Ceea ce contează, însă, e certitudinea că, indiferent de ceea ce va urma, toți banii datorați de stat pe baza unei legi neabrogate vor fi plătiți la un moment dat. Sunt norme elementare de drept, precum și precedente în jurisprudența internă și europeană care nu lasă loc de dubiu la acest capitol.

Votul din Camera Deputaților a venit la scurt timp după ce, într-o conferință de presă convocată la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis își repeta opinia negativă față de moțiunea de cenzură contra Guvernului Orban: „Această moţiune de cenzură mi se pare neavenită din motive foarte simple şi clare. Dacă ţara este cuprinsă de o epidemie şi suntem în criză economică, nu vii din opoziţie să depui moţiune de cenzură. Asta arată doar că acest partid care a depus moţiunea, PSD, nu este doar cinic, asta am stabilit când au tras de timp cu aprobarea legii carantinei, este şi iresponsabil.” – a spus, între altele, Klaus Iohannis.

Președintele e contrazis, însă, de încăpățânarea cifrelor „care nu mint”, cum tot domnia sa spunea într-un moment în care clișeul îi folosea într-o altă demonstrație. Cifrele dezastruoase ale votului din Camera Deputaților prin care a fost respinsă inițiativa Executivului privind alocațiile copiilor reclamă, dimpotrivă, o schimbare urgentă de Guvern. Până la intrarea în pâine a viitorului Parlament, actualul poate bloca întreaga activitate a unui Cabinet rămas în forul legislativ numai cu sprijinul celor 20 de procente câștigate de PNL la alegerile din 2016.

Oricât de originală rămâne în continuare democrația românească, guvern minoritar nu înseamnă, totuși, că se poate guverna din postura de opoziție agresivă la majoritatea parlamentară.