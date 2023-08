Alina Sorescu, încă o victorie. Ciucu nu mai vrea să audă de femei

Alina Sorescu s-a bucurat de un nou câștig în instanță. În urmă cu câteva luni, instanța decisese că cele două fiice pe care le împărțea cu Alexandru Ciucu să aibă custodie comună. Acestea trebuiau să petreacă o săptămână cu mama și una cu tatăl. Acum, lucrurile s-au schimbat, spre nemulțumirea fostului soț.

În urma deciziei instanței, Alexandru Ciucu a declarat că nu vrea să vorbească despre acest subiect. Fostul soț al Alinei a mai spus că nu mai vrea să audă de femei și de căsătorie.

Alexandru Ciucu a declarat că are alre priorități și că se focusează pe o colecție de haine de damă. Acesta a mai spus că este conștient că va fi nevoit să muncească mult pentru a se face remarcat.

„Lucrez la o colecție de haine de damă. Vreau să dezvolt ceva și pe direcția asta. Dar mai durează, pentru că nu e așa ușor. E destul de complicat, concurența e mare, sunt câțiva designeri foarte buni în România, iar ștafeta este foarte ridicată. Am terminat masterul de la Paris în acest an. Am susținut examenele, am prezentat proiectele ce au fost notate. Pe toate în engleză. Deși știu și franceză, nu o știu totuși la nivel academic. Acest master mă ajută în această nouă direcție pe care mi-am propus-o și vine să sprijijne zona de luxury pentru costume de bărbați, dar și să-mi completeze cunoștințele și experiența în zona ținutelor de damă”, a adăugat Alexandru Ciucu.