Alina Plugaru, în mijlocul unui nou scandal. S-a ajuns la poliție

După o perioadă în care s-a retras din atenția publicului, Alina Plugaru se află din nou în centrul unui scandal. Fosta starletă din anii 2000, cunoscută pentru succesul în showbiz și pentru imaginea sa provocatoare, a pus bazele unui salon de masaj, care îi poartă numele.

Recent, însă, o fostă angajată a acuzat-o de practici abuzive și reținerea ilegală a unor sume de bani și a diplomei de masaj.

Tânăra ar fi lucrat mai bine de un an la salon, fără a i se încheia inițial contract de muncă. La finalul perioadei, i s-au reținut bani și diploma, iar discuțiile cu conducerea salonului nu au dus la nicio soluție.

Fosta angajată a adăugat că, deși i s-a promis că suma reținută va fi restituită la finalul preavizului, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, diploma de masaj i-a fost reținută de conducere, iar la cererea ei de returnare i s-a spus că nu poate fi dată înapoi.

„Diploma mea de masaj a rămas la ei, m-a întrebat Alina ce notă am luat, și nu mi-a mai dat-o înapoi. Când am plecat, le-am spus că dacă nu îmi dau diploma, o dau dispărută. Banii încă nu i-am primit… Asta am și făcut, dar poliția m-a zis că nu se poate băga pentru că nu a fost vorba de agresiune”, a mai spus tânăra.

De-a lungul timpului, Alina Plugaru a mai fost implicată în controverse legate de salonul său, inclusiv nemulțumiri exprimate de foste angajate. În prezent, fosta starletă a refuzat să comenteze situația. „O amuză astfel de situații, însă nu doresc să ofer mai multe detalii”, a spus ea pentru Cancan.