Monden

Alina Plugaru, în mijlocul unui nou scandal. S-a ajuns la poliție

Comentează știrea
Alina Plugaru, în mijlocul unui nou scandal. S-a ajuns la polițieSursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

După o perioadă în care s-a retras din atenția publicului, Alina Plugaru se află din nou în centrul unui scandal. Fosta starletă din anii 2000, cunoscută pentru succesul în showbiz și pentru imaginea sa provocatoare, a pus bazele unui salon de masaj, care îi poartă numele.

Recent, însă, o fostă angajată a acuzat-o de practici abuzive și reținerea ilegală a unor sume de bani și a diplomei de masaj.

Alina Plugaru, scandal cu o fostă angajată

Tânăra ar fi lucrat mai bine de un an la salon, fără a i se încheia inițial contract de muncă. La finalul perioadei, i s-au reținut bani și diploma, iar discuțiile cu conducerea salonului nu au dus la nicio soluție.

Alina Plugaru

Alina Plugaru. Sursa foto Instagram

„Eu și cu o altă prietenă am vrut să mergem la salonul acela, iar eu am mers prima. Ei nu mi-au făcut contract de muncă din prima.

Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba
Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba
Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interzise
Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interzise

Eu am făcut în prima mea tură 1700 de lei, iar la final, când am mers să-mi iau banii, mi s-a oprit o sumă, nu mai știu cât, cred că jumătate și mi s-a spus că îmi vor opri 3000 de lei, ca o garanție, în cazul în care fac ceva greșit sau nu respect regulile de curățenie”, a declarat aceasta.

N-ar fi primit bani

Fosta angajată a adăugat că, deși i s-a promis că suma reținută va fi restituită la finalul preavizului, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, diploma de masaj i-a fost reținută de conducere, iar la cererea ei de returnare i s-a spus că nu poate fi dată înapoi.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

„Diploma mea de masaj a rămas la ei, m-a întrebat Alina ce notă am luat, și nu mi-a mai dat-o înapoi. Când am plecat, le-am spus că dacă nu îmi dau diploma, o dau dispărută. Banii încă nu i-am primit… Asta am și făcut, dar poliția m-a zis că nu se poate băga pentru că nu a fost vorba de agresiune”, a mai spus tânăra.

Nu este pentru prima dată

De-a lungul timpului, Alina Plugaru a mai fost implicată în controverse legate de salonul său, inclusiv nemulțumiri exprimate de foste angajate. În prezent, fosta starletă a refuzat să comenteze situația. „O amuză astfel de situații, însă nu doresc să ofer mai multe detalii”, a spus ea pentru Cancan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Escrocul de pe Tinder a scăpat de închisoare din nou. Victima a rămas fără 50.000 de euro
23:18 - Alina Plugaru, în mijlocul unui nou scandal. S-a ajuns la poliție
23:07 - Fostul primar din Năvodari, Matei Nicolae, scapă de dosarul penal după opt ani de procese. Instanța a constatat presc...
22:58 - Rafila: Anestezia la copii trebuie făcută doar în spitale, nu în cabinete stomatologice
22:50 - Ramona Gabor, probleme în mediul online. A fost nevoită să ceară ajutor
22:42 - Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova s-au deschis. Mii de oameni au asistat la aprinderea iluminatului festiv

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale