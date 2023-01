Alina Eremia și-a luat fanii prin surprindere. Imaginea care a adunat sute de comentarii: „O să avem un nepoțel”

Alina Eremia este una dintre cele mai cunoscute interprete din România, dar are succes și peste hotare. Se află în lumina reflectoarelor de când era doar un copil. Este foarte activă pe rețele de socializare și își ține mereu fanii la curent cu ultimele noutăți din viața ei.

Și-a surprins fanii

Alina Eremia a postat miercuri pe Instagram o imagine care i-a luat prin surprindere pe fanii ei. În fotografie, artista are o burtică vizibilă. În câteva minute postarea a adunat sute de comentarii. Mulți dintre admiratorii ei au felicitat-o crezând că este însărcinată. Alina Eremia (29 ani) are o relație de ani buni cu Edi Barcu, luptător de kickboxing.

„Mamă, îmi bate inima”. „Eu credeam că ești însărcinată”, „M-a luat naiba cu palpitații până am citit!”, „Wow, o să avem un nepoțel cu cântecel!”, au fost doar câteva dintre mesajele fanilor.

A fost însă vorba despre o glumă, iar imaginea are legătătură de fapt cu noua ei piesă ce va fi lansată în 20 ianuarie. „O lansez vineri. Iese în două zile”, a scris Alina Eremia în dreptul fotografiilor publicate pe contul personal de Instagram.

Multă muncă

Alina Eremia și-a făcut debutul în muzică la vârsta de cinci ani, după ce părinții i-au remarcat talentul. Primul concurs la care a participat a fost „Abracadabra“, unde a obținut premiul al treilea. Au urmat multe altele, printre cele mai importante numărându-se locul cinci la Eurovision Junior în 2005 cu melodia Țurai.

În 2008, la vârsta de 15 ani, a început colaborarea cu Disney Channel, iar trei ani mai târziu a fost distribuită în serialul „Pariu cu viața“. Tot atunci, Alina Eremia a intrat în trupa LaLa Band.

În 2012, Alina Eremia a lansat primul single din cariera solo, „With or Without You”, o colaborare cu Mister Z. Recunoaște că a fost extrem de greu să ajungă unde este astăzi.

„Am avut prima dezamăgire când am vrut să-mi încep cariera solo, am vrut să-mi urmez visul de a avea o carieră solo. Îmi doream să continui această evoluție, dar eram în trupă, în Lala Band. Am fost dezamăgită pentru că oamenii nu mi-au dat o șansă, Nu au fost întotdeauna ușile deschise, a durat destul de mult timp să-i conving că se poate, că muncesc mult la lucrul ăsta”, a dezvăluit Alina Eremia, potrivit viva.ro.